Центральный банк Узбекистана планирует ввести показатель долговой нагрузки заемщика и ограничить его 40%. Это делается, чтобы избежать «попадания населения в долговую яму», сообщил «Газете.uz» директор Департамента пруденциального надзора кредитных организаций ЦБ Аброр Турдалиев.

В начале октября Центробанк представил проект приказа об утверждении Положения о расчете показателя долговой нагрузки заемщика (физического лица) по кредитам (займам), допустимых значений долговой нагрузки, а также нормы по сдерживанию роста долговой нагрузки.

Под показателем долговой нагрузки физических лиц понимается соотношение среднемесячных платежей по всем кредитам и займам к среднемесячным доходам клиента. Платежи по кредитному (займовому) договору — основная стоимость кредита, проценты, комиссионные и другие платежи при составлении договора, включая платежи в пользу третьего лица.

По новым требованиям ЦБ, кредитные организации при выдаче кредита будут обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) для каждого клиента. Для определения среднемесячных доходов клиента они могут потребовать справку о зарплате, утвержденную заемщиком/созаемщиком и работодателем, пенсионное удостоверение, информацию о накопительных пенсионных взносах и другую информацию, подтверждающую доходы заемщика и созаемщика.

Максимальную дневную процентную ставку по всем кредитным и микрокредитным соглашениям, предоставляемым кредитными организациями физическим лицам, предлагается установиться на уровне не выше 0,3%, при этом проценты, комиссионные, пени и другие санкции не должны превышать половины годовой суммы кредита.

Источник: Центральный банк. Нажмите для увеличения.

Согласно информации об остатке кредитного портфеля по видам кредитования, за первые девять месяцев текущего года объем микрозаймов вырос на 860% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

«Пока мы планируем внедрить долговую нагрузку по микрофинансовым услугам: микрокредиты, кредиты ломбардов и кредитных организаций, микрозаймы… Есть дневная процентная ставка, которая достаточно высокая. У регуляторов в соседних странах это является основной головной болью. Мы таким образом хотим, чтобы эта доступность микрофинансовых услуг не отразилась негативно на потребителях. И чтобы банки при достижении определенного уровня ограничивали кредитование данных заемщиков. Это является международной практикой и считается подходом добросовестного кредитования. Отказ со стороны банка — это и есть добросовестное кредитование, чтобы человек не угодил в долговую кабалу», — отметил Аброр Турдалиев.

Аброр Турдалиев.

Глава департамента подчеркнул: «Лучше сразу создать цивилизованные инструменты, которые используются во многих странах. Возможно, ограничение в 40% покажется достаточно жестким, но на самом деле это нужно, чтобы избежать плохой кредитной истории. Если ее испортить, то нужно пять лет на восстановление. Это превентивная мера».

Отметим, что в комментариях к проекту документа граждане просят исключить требование о расчете долговой нагрузки для ломбардов, поскольку это может привести к их закрытию.

«Принцип работы ломбарда — удовлетворение потребности населения в получении кредита, только при наличии паспорта и залога. Кредиты выдаются в течение 5−10 минут. Предложенная инициатива может отрезать огромное количество людей от доступных кредитов, выдаваемых ломбардами, что приведёт к увеличению нелегальных операций на рынке. Кроме того, вызывает вопросы процесс расчета долговой нагрузки. Кто и как ее будет считать и сколько это займет времени?» — звучит один из вопросов.

Автор другого комментария считает, что для клиента ломбарда расчет долговой нагрузки не имеет смысла, так как согласно Гражданскому кодексу он имеет имущество, которым может распоряжаться по своему усмотрению и в своих интересах.

«Клиент имеет право прийти в ломбард и получить кредит под залог своего имущества. В случае превышения долговой нагрузки выше установленного лимита ломбард будет вынужден отказать в выдаче кредита, тем самым нарушая право клиента распоряжаться своим имуществом. В случае если он не погасит свои обязательства перед ломбардом, он оставляет залог ломбарду по своему желанию», — объясняет пользователь, добавляя, что расчет долговой нагрузки актуален для необеспеченных кредитов, которые ломбард не выдает.

Еще один комментатор попросила не ограничивать дневную процентную ставку в ломбардах до 0,3%, иначе ломбардам, чтобы выдать кредит клиенту, придется делать запрос в кредитное бюро, заплатив при этом за услугу 0,05 МРЗП + НДС (примерно 13 тысяч сумов).