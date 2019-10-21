Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 18 октября проголосовали за исключение из повестки дня законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности судов», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает создание правовых основ для прямой трансляций судебных заседаний по гражданским, экономическим, административным и уголовным делам по радио, телевидению и через интернет. Для такой трансляции понадобилось бы получить разрешение судьи и учесть мнение сторон, а также соблюсти безопасность участников судопроизводства и предотвратить разглашение конфиденциальной информации.

Законопроект, по замыслу его инициатора, Верховного суда Узбекистана, нацелен на «повышение правового сознания граждан, раннее предупреждение преступлений и профилактику семейных споров, а также других правонарушений».

«Однако проведенные со дня поступления законопроекта в нижнюю палату парламента обсуждения и дискуссии во фракциях политических партий привели к разногласиям большинства депутатов, — говорится в сообщении Законодательной палаты. — Члены парламента… выразили возражение по поводу того, как будет обеспечиваться честь, достоинство и беспристрастность человека, являющиеся его конституционным правом, если судебное разбирательство становится доступным для общественности».

«Депутаты подняли вопрос о том, не подорвет ли это наши национальные интересы и готово ли наше общество к этому», — отметила пресс-служба нижней палаты, добавив, что на заседании фракции Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» законопроект был единогласно исключен из повестки дня.

По мнению члена фракции партии «Миллий тикланиш» Акмаля Умирзакова, прямая трансляция по телевидению или социальным сетям судебных разбирательств между сторонами может оказать негативное влияние на людей, особенно молодежь.

Согласно «презумпции невиновности», лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. «Однако инициатор законопроекта предлагает норму, которая приведет к признанию общественностью невиновного лица обвиняемым или же преступником», — говорится в сообщении.

«Представьте себе: если по телевидению будет транслироваться рассмотрение судебного дела одного человека, а он окажется невиновным… В свою очередь это приведет к восприятию его в махалле, среди родственников и народа недоброжелательным лицом… окажет негативное влияние на репутацию его семьи, детей и общества. Важно помнить, что в нашей жизни также есть люди, которые совершают суицид в результате позора», — отметил Акмаль Умирзаков.

Он отметил, что судебное заседание — «это не всеобщее представление и не воспитательный процесс», а в ходе судебного разбирательства затрагиваются многие вопросы, в том числе касающиеся личности, жизни и достоинства сторон.

По мнению депутатов «Миллий тикланиш», прямое освещение любого судебного заседания в СМИ является вторжением в личную жизнь человека.