Бытовые вопросы отнимают у современного человека 50% времени, которое обратно не вернуть. Поэтому не стоит тратить драгоценные часы на заботу о своем доме, когда существует бытовая техника, созданная для облегчения жизни.

Многодверный холодильник LG InstaView Door-in-Door — помощник, которого все заслужили. Он вместительный, но при этом занимает мало места на кухне, эффективный, но сокращает расходы на электроэнергию. Он красивый настолько, насколько может быть красивой бытовая техника.

Современный лаконичный дизайн позволяет холодильнику вписаться в любой интерьер и органично соседствовать с другими предметами кухонного пространства. Компания LG создала действительно прогрессивный и инновационный холодильник, отвечающий всем требованиям современной жизни.

Вдохнуть свежесть

Пропавшие продукты в холодильнике — это очередной поход в магазин, утомительный процесс по очистке воздуха в камере и лишние затраты на покупку новых продуктов.

Такая неприятность вряд ли может произойти, если хранить еду в холодильнике InstaView Door-in-Door. Панель холодного воздуха в верхней части холодильника обеспечивает на 32% более быстрое и равномерное охлаждение, чтобы продукты сохранялись свежими еще дольше.

Невозможно не оценить удобство новой системы распределения полок хранения внутри пространства. Складные полки помогут разместить габаритные продукты: пачка молока, бутылка минеральной воды, высокая кастрюля теперь без труда займут свое место в холодильнике.

Мыслящие на шаг вперед инженеры LG разработали специальную систему InstaView Door-in-Door: два легких движения по дверце открывают богатый внутренний мир холодильника. При этом снижаются температурные колебания, которые возникают каждый раз, когда открывается дверца, уменьшаются затраты на электроэнергию и увеличивается срок жизни продуктов.





Почувствовать свежесть

Овощи и фрукты быстро портятся, поэтому инженеры LG разработали формулу оптимального климата — Moist Balance Crisper. Это главный секрет сохранения свежести продуктов в холодильниках системы InstaView Door-in-Door. Благодаря специальным ячейкам, которые конденсируют внутри себя испарения, влажность внутри холодильника находится постоянно на определенном уровне. Эта система позволяет каждый день питаться свежими продуктами, вне зависимости от того, как давно закупались продукты.

Еще одно инженерная задумка — инверторный компрессор, благодаря которому холодильники требуют меньше электроэнергии для работы, а сам процесс происходит практически бесшумно и без вибраций. При этом температурный режим поддерживается максимально точно, а сам холодильник служит намного дольше. Более того, LG предоставляет на компрессор 10-летнюю гарантию.

Попробовать свежесть

Особого упоминания заслуживает система генерации льда Slim SpacePlus. Компактный ледогенератор существенно экономит пространство, оставляя больше места на полках, и в удобных контейнерах на двери для хранения продуктов.

Техника от LG отличается умом и сообразительностью. С помощью смартфона можно выставлять нужную температуру, включать функцию экспресс-замораживания, готовясь к незапланированной вечеринке, и получать оповещения о количестве и сроке годности продуктов, находящихся в холодильнике.

Всю необходимую информацию о данной модели холодильников LG можно найти по ссылке.

Приобрести холодильник LG InstaView Door-in-Door, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий»);

cеть MEDIAPARK Bozori: (+998) 71−203−77−07;

сеть магазинов Goodzone: (+998) 71−207−03−07;

фирменный магазин LG в ТРК Next (+998) 95−143−00−03.

Служба сервисной поддержки покупателей LG: 0−800 120−22−22. Важно: номер необходимо набирать полностью. Для жителей Узбекистана звонок бесплатный.

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