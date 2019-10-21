Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 21 октября принял вновь назначенного посла Ирана Хамида Наерободия, сообщила пресс-служба МИДа.

Посол вручил министру копии верительных грамот, после чего стороны обсудили взаимодействие стран в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и туристической областях и открытие прямого авиасообщения между Ташкентом и Тегераном.

Предыдущим послом Ирана в Узбекистане был Бахман Огоразий Дурманий, завершивший дипломатическую миссию в конце августе.