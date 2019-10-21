Для повышения доверия к национальной валюте Узбекистана необходимо добиться низкого уровня инфляции в 5%, сказал на брифинге в понедельник первый заместитель председателя Центрального банка Илхом Норкулов.
Ранее сообщалось, что ЦБ планирует перевести условия денежно-кредитной политики на режим инфляционного таргетирования (комплекс монетарных мер для контроля над уровнем инфляции). Постоянный таргет по инфляции может быть установлен на уровне 5% к 2023 году.
В конце декабря прошлого года директор Департамента денежно-кредитной политики ЦБ Бехзод Хамраев отмечал, что переход к инфляционному таргетированию требует демонополизации экономики и создания условий для формирования рыночных цен.
Многие сферы в Узбекистане, включая железнодорожную, авиационную, телекоммуникационную и другие, сохраняют монопольное положение отдельных компаний. ЦБ решил не ждать удобного момента и перейти на таргетирование инфляции уже к концу этого года, что должно подтолкнуть правительство к более решительным мерам.
«Чтобы укрепилось доверие к национальной валюте, нужна очень низкая инфляция. Наши анализы показывают, что этот уровень должен быть не выше 5%. Если это будет 9%, то это уже высокая инфляция, в том плане, что вы уже затрудняетесь делать какие-либо планы, прогнозы насчет своих сумовых расходов на следующие два-три года», — отметил Илхом Норкулов.
Высокая динамика повышения цен будет «оказывать давление на внешние заимствования и увеличение дефицита бюджета», отметил он:
«Мы уже должны серьезно работать [над сдерживанием инфляции]. То, что мы переходим на инфляционное таргетирование, — мы заставляем сами себя [работать над целевым уровнем инфляции]», — сказал представитель руководства регулятора.
«В долгосрочной перспективе уровень инфляции должен составлять 5%, а прогнозный расчет — 8−9%… Если нам удастся снизить инфляции с прогнозных 9% до 6%, то это покажет, что через меры денежно-кредитной политики можно дополнительно снизить инфляцию. Таким образом мы добиваемся доверия и положительно влияем на инфляционные ожидания», — отметил Илхом Норкулов.
Он напомнил, что совместные меры правительства и ЦБ для снижения уровня инфляции обозначены в проекте указа президента, обсуждение которого проходило недавно. Основные направления структурных реформ должны охватить следующие концептуальные аспекты:
В сфере фискальной политики и налогового администрирования
Основные меры в сфере фискальной политики и повышения качества налогового администрирования включают ряд направлений:
- принятие нормативного акта, строго регламентирующего параметры и предельные значения дефицита на уровне, не превышающем 1,5% к ВВП;
- разработка «бюджетных правил» в среднесрочной перспективе и исполнение расходной части в рамках прогнозируемых параметров для обеспечения сбалансированного исполнения госбюджета, снижения зависимости доходов от изменения конъюнктуры мировых цен на основные биржевые товары;
- применение сдержанного подхода к заимствованиям, внедрение практики установления годовой нормы привлечения внешних источников финансирования госдолга;
- унификация упрощенных ставок НДС с дальнейшей их отменой, с целью оптимизации налоговой нагрузки, реализации возможности вычета НДС на всех этапах ценообразования;
- повышение эффективности централизованных инвестиций, направляемых на социально-экономические цели;
- сокращение непосредственного контактирования сотрудников налоговой службы и субъектов предпринимательства путем цифровизации деятельности налоговых органов и внедрения информационно-коммуникационных технологий для полного охвата и учета налогоплательщиков и объектов налогообложения, обмена и обработки информации;
- и другие.
В сфере структурной политики
Создание современной производственной и транспортной инфраструктуры, бесперебойное обеспечение энергоресурсами всей территории страны:
- расширение производственных мощностей и сети инфраструктуры энергоснабжения путем обеспечения доступа частных компаний к топливно-энергетическому сектору;
- содержание существующей сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, расширение дорожной инфраструктуры путем применения практики государственно-частного партнерства;
- разработка механизмов предоставления доступа частным операторам железнодорожных и авиаперевозок к соответствующей инфраструктуре на коммерческой основе;
- снижение тарифов и цен транспортных услуг до уровня, не превышающего тарифы стран СНГ и других государств, через которые проходят основные внешнеторговые и туристические маршруты;
- и другие.
Улучшение конкурентной среды и создание равных возможностей ведения бизнеса:
- укрепление правовых гарантий субъектов предпринимательства и в целом частной собственности, усиления контроля за неукоснительным соблюдением законов путем повышения роли, прозрачности и качественного улучшения работы всей правовой системы;
- сокращение доли государства в уставных капиталах предприятий, осуществляющих деятельность на конкурентных товарных и финансовых рынках, и установление запрета на создание государственных предприятий на конкурентных рынках;
- предоставление второстепенных функций естественных монополий частному сектору (транспортный, добывающая отрасль, энергетика и другие);
- обеспечение транспарентности ценообразования монопольных предприятий и субъектов;
- критический пересмотр практики предоставления индивидуальных налоговых и таможенных льгот, субсидий, преференций и льготных кредитов;
- развитие рыночных механизмов при осуществлении госзакупок, тендеров и распределении ресурсов (в т. ч. в топливно-энергетической и горнодобывающей отраслях), повышая прозрачность их проведения;
- диверсификация товарной номенклатуры, производимой на местном рынке;
- внедрение международных стандартов и нормативов энергоэффективности.
Увеличение притока частных инвестиций и развитие финансового рынка:
- расширение инструментов долгового финансирования;
- активизация проведения процессов первичного и вторичного размещения акций отечественных предприятий на мировых фондовых площадках;
- упрощение механизма создания и ликвидации акционерных компаний;
- создание условий для аккумулирования свободных денежных средств населения и бизнеса и их эффективного перераспределения через институциональных инвесторов, таких как: частные пенсионные, инвестиционные, венчурные и хедж-фонды;
- и другие.
Либерализация административно регулируемых цен:
- разработка и закрепление нормативными актами порядка индексации регулируемых цен;
- определение сроков и дат повышения регулируемых цен (тарифов) в рамках либерализации на среднесрочную перспективу с учетом целей по инфляции;
- разработка механизмов по пресечению необоснованного завышения цен после либерализации;
- снижение доли административно регулируемых цен до 10% в составе индекса потребительских цен до конца 2020 года.
Повышение эффективности факторов производства:
- снижение энергопотребления и технико-технологическое обновление секторов экономики;
- оптимизация затрат в структуре себестоимости готовой продукции отраслей;
- повышение квалификации и производительности труда в отраслях экономики;
- стимулирование инвестиций в развитие человеческого капитала;
- и другие.
Мухтор Ибрахимов
Да уберите высокую ставку рефинансирование и всеее инфляция сама снизиться.