Для повышения доверия к национальной валюте Узбекистана необходимо добиться низкого уровня инфляции в 5%, сказал на брифинге в понедельник первый заместитель председателя Центрального банка Илхом Норкулов.

Ранее сообщалось, что ЦБ планирует перевести условия денежно-кредитной политики на режим инфляционного таргетирования (комплекс монетарных мер для контроля над уровнем инфляции). Постоянный таргет по инфляции может быть установлен на уровне 5% к 2023 году.

В конце декабря прошлого года директор Департамента денежно-кредитной политики ЦБ Бехзод Хамраев отмечал, что переход к инфляционному таргетированию требует демонополизации экономики и создания условий для формирования рыночных цен.

Многие сферы в Узбекистане, включая железнодорожную, авиационную, телекоммуникационную и другие, сохраняют монопольное положение отдельных компаний. ЦБ решил не ждать удобного момента и перейти на таргетирование инфляции уже к концу этого года, что должно подтолкнуть правительство к более решительным мерам.

«Чтобы укрепилось доверие к национальной валюте, нужна очень низкая инфляция. Наши анализы показывают, что этот уровень должен быть не выше 5%. Если это будет 9%, то это уже высокая инфляция, в том плане, что вы уже затрудняетесь делать какие-либо планы, прогнозы насчет своих сумовых расходов на следующие два-три года», — отметил Илхом Норкулов.

Высокая динамика повышения цен будет «оказывать давление на внешние заимствования и увеличение дефицита бюджета», отметил он:

«Мы уже должны серьезно работать [над сдерживанием инфляции]. То, что мы переходим на инфляционное таргетирование, — мы заставляем сами себя [работать над целевым уровнем инфляции]», — сказал представитель руководства регулятора.

«В долгосрочной перспективе уровень инфляции должен составлять 5%, а прогнозный расчет — 8−9%… Если нам удастся снизить инфляции с прогнозных 9% до 6%, то это покажет, что через меры денежно-кредитной политики можно дополнительно снизить инфляцию. Таким образом мы добиваемся доверия и положительно влияем на инфляционные ожидания», — отметил Илхом Норкулов.

Он напомнил, что совместные меры правительства и ЦБ для снижения уровня инфляции обозначены в проекте указа президента, обсуждение которого проходило недавно. Основные направления структурных реформ должны охватить следующие концептуальные аспекты:

В сфере фискальной политики и налогового администрирования

Основные меры в сфере фискальной политики и повышения качества налогового администрирования включают ряд направлений:

принятие нормативного акта, строго регламентирующего параметры и предельные значения дефицита на уровне, не превышающем 1,5% к ВВП;

разработка «бюджетных правил» в среднесрочной перспективе и исполнение расходной части в рамках прогнозируемых параметров для обеспечения сбалансированного исполнения госбюджета, снижения зависимости доходов от изменения конъюнктуры мировых цен на основные биржевые товары;

и исполнение расходной части в рамках прогнозируемых параметров для обеспечения сбалансированного исполнения госбюджета, применение сдержанного подхода к заимствованиям, внедрение практики установления годовой нормы привлечения внешних источников финансирования госдолга;

внедрение практики установления годовой нормы привлечения внешних источников финансирования госдолга; унификация упрощенных ставок НДС с дальнейшей их отменой, с целью оптимизации налоговой нагрузки, реализации возможности вычета НДС на всех этапах ценообразования;

повышение эффективности централизованных инвестиций, направляемых на социально-экономические цели;

направляемых на социально-экономические цели; сокращение непосредственного контактирования сотрудников налоговой службы и субъектов предпринимательства путем цифровизации деятельности налоговых органов и внедрения информационно-коммуникационных технологий для полного охвата и учета налогоплательщиков и объектов налогообложения, обмена и обработки информации;

путем цифровизации деятельности налоговых органов и внедрения информационно-коммуникационных технологий для полного охвата и учета налогоплательщиков и объектов налогообложения, обмена и обработки информации; и другие.

В сфере структурной политики

Создание современной производственной и транспортной инфраструктуры, бесперебойное обеспечение энергоресурсами всей территории страны:

расширение производственных мощностей и сети инфраструктуры энергоснабжения путем обеспечения доступа частных компаний к топливно-энергетическому сектору;

содержание существующей сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, расширение дорожной инфраструктуры путем применения практики государственно-частного партнерства;

путем применения практики государственно-частного партнерства; разработка механизмов предоставления доступа частным операторам железнодорожных и авиаперевозок к соответствующей инфраструктуре на коммерческой основе;

к соответствующей инфраструктуре на коммерческой основе; снижение тарифов и цен транспортных услуг до уровня, не превышающего тарифы стран СНГ и других государств, через которые проходят основные внешнеторговые и туристические маршруты;

через которые проходят основные внешнеторговые и туристические маршруты; и другие.

Улучшение конкурентной среды и создание равных возможностей ведения бизнеса:

укрепление правовых гарантий субъектов предпринимательства и в целом частной собственности, усиления контроля за неукоснительным соблюдением законов путем повышения роли, прозрачности и качественного улучшения работы всей правовой системы;

усиления контроля за неукоснительным соблюдением законов путем повышения роли, прозрачности и качественного улучшения работы всей правовой системы; сокращение доли государства в уставных капиталах предприятий, осуществляющих деятельность на конкурентных товарных и финансовых рынках, и установление запрета на создание государственных предприятий на конкурентных рынках;

осуществляющих деятельность на конкурентных товарных и финансовых рынках, и установление запрета на создание государственных предприятий на конкурентных рынках; предоставление второстепенных функций естественных монополий частному сектору (транспортный, добывающая отрасль, энергетика и другие);

(транспортный, добывающая отрасль, энергетика и другие); обеспечение транспарентности ценообразования монопольных предприятий и субъектов;

и субъектов; критический пересмотр практики предоставления индивидуальных налоговых и таможенных льгот, субсидий, преференций и льготных кредитов;

развитие рыночных механизмов при осуществлении госзакупок, тендеров и распределении ресурсов (в т. ч. в топливно-энергетической и горнодобывающей отраслях), повышая прозрачность их проведения;

(в т. ч. в топливно-энергетической и горнодобывающей отраслях), повышая прозрачность их проведения; диверсификация товарной номенклатуры, производимой на местном рынке;

внедрение международных стандартов и нормативов энергоэффективности.

Увеличение притока частных инвестиций и развитие финансового рынка:

расширение инструментов долгового финансирования;

активизация проведения процессов первичного и вторичного размещения акций отечественных предприятий на мировых фондовых площадках;

упрощение механизма создания и ликвидации акционерных компаний;

создание условий для аккумулирования свободных денежных средств населения и бизнеса и их эффективного перераспределения через институциональных инвесторов, таких как: частные пенсионные, инвестиционные, венчурные и хедж-фонды;

и другие.

Либерализация административно регулируемых цен:

разработка и закрепление нормативными актами порядка индексации регулируемых цен;

определение сроков и дат повышения регулируемых цен (тарифов) в рамках либерализации на среднесрочную перспективу с учетом целей по инфляции;

в рамках либерализации на среднесрочную перспективу с учетом целей по инфляции; разработка механизмов по пресечению необоснованного завышения цен после либерализации;

снижение доли административно регулируемых цен до 10% в составе индекса потребительских цен до конца 2020 года.

Повышение эффективности факторов производства: