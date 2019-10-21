Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) намерено отправлять уведомление владельцам сайтов, СМИ и блогерам о том, что нужно удалить противоречащий законодательству контент со страниц. На удаление планируется давать 24 часа с момента получения уведомления с последующим оповещением агентства. Предложение содержится в проекте постановления Кабинета Министров Узбекистана, опубликованном для обсуждения.

В августе глава АИМК Комил Алламжонов высказался о том, что каждое СМИ, блогеры, модераторы групп в соцсетях и мобильных мессенджерах должны нести ответственность за «подстрекательские комментарии, представляющие угрозу информационной безопасности государства, оскорбительные слова, издевательства, ложную информацию».

Эта ответственность установлена статьей 12−1 закона «Об информатизации»: владелец сайта или страницы, в том числе блогер, обязан не допускать использование своего ресурса для распространения противозаконной информации, а при появлении таковой — незамедлительно удалить.

Заявление главы агентства вызвало оживленную реакцию общественности. Блогеры и журналисты не согласились с тем, что обязаны отвечать за мнения своих читателей. Комил Алламжонов пригласил на встречу журналистов и блогеров, где стороны постарались совместно сформировать решение проблемы.

Проект документа, разработанный по итогам обсуждений, предусматривает внесение поправок в постановление Кабинета Министров №707 от 5 сентября 2018 года. Оно посвящено правилам блокировки сайтов, содержащих противозаконную информацию. Такие сайты помещаются в Реестр информационных ресурсов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством.

«В нашей практике много случаев, когда владельцы сайтов, страниц сайтов и мессенджеров, в том числе блогеры, не уделяют должного внимание вопросам модерации комментариев пользователей, среди которых часто встречаются заявления, противоречащие законодательству Узбекистана, — прокомментировали в АИМК. — Тем самым, зная или по незнанию, они нарушают требования статьи 12−1 закона „Об информатизации“ и становятся потенциальными кандидатами для включения в реестр».

В агентстве считают, что предложенная мера позволит избежать нарушения владельцами сайтов, СМИ и блогерами требований статьи 12−1 и будет способствовать соблюдению этических правил и культуры общения в интернете.