Министерство внутренних дел со ссылкой на данные ГУВД Ташкентской области прокомментировало сообщения в Facebook об избиении ученицы Бекабадской специализированной школы искусств четырьмя девочками и мальчиком.

Как отмечается в сообщении, с сентября между ученицами Бекабадской специализированной школы искусств М. А. и Д. З. (обе — 2003 г. р.), знакомыми через социальные сети, были различные разногласия. Чтобы разрешить ситуацию, Д. З. со знакомыми встретилась с М. А. возле школьного двора. В результате возникшей ссоры. Д. З. нанесла удары М. А., которая потеряла равновесие и, упав, ударилась лбом о бетонное покрытие. Знакомые Д. З. разняли девушек.

Пострадавшая М. А. была доставлена в центральную больницу Бекабада. Ее навестила подруга Н. М. (2004 г. р.), которая, несмотря на возражение М. А., разместила фотографии Д. З. и ее знакомой Н. в социальных сетях с подписью «Разыскиваются», а также развешивает их фото на улицах города.

Действия Д. З. подпадают по статью 109 Уголовного кодекса Узбекистана (умышленное легкое телесное повреждение), но из-за ее несовершеннолетнего возраста к ответственности привлечены ее родители по части 1 статьи 47 Кодекса об административной ответственности (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, в том числе повлекшее совершение несовершеннолетним административного правонарушения).

Материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних при городском хокимияте, отметили в ГУВД области.