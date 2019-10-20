Профессиональный боксер из Узбекистана Кудратилло Абдукахоров (17−0, 9 KO) победил техническим решением судей американца Луиса Коллацо (39−8, 20 KO) 18 октября в американской Филадельфии, США.

26-летний узбекский боксер в поединке с 38-летним экс-чемпионом мира чаще владел преимуществом, особенно во второй половине боя. Встреча была остановлен в десятом раунде, после того как Луис Коллацо получил очень сильное рассечение от столкновения головами. Согласно правилам, победитель был определен на основании судейских записок, по которому Кудратилло Абдукахоров был лучше — 97/93, 98/92 и 99/91.

Как выяснилось позже, американец повредил бицепс в пятом раунде, и с того момента не мог использовать левую руку на полную мощь.

Благодаря победе уроженец Кургантепы (Андижанская область) сохранил свою позицию обязательного претендента на титул IBF в полусреднем весе, которым в настоящее время владеет непобежденный американец Эррол Спенс.

«В рейтинге IBF я иду под первым номером, потому я бы хотел в следующем поединке сразиться за титул. Я хочу выйти на ринг против Эррола Спенса, но, к сожалению, он попал в аварию. Я желаю ему скорейшего восстановления. Если он будет готов драться в ближайшем будущем, то я был бы рад разделить с ним ринг. Если же он решит оставить пояс, тогда я согласен боксировать с любым, кого передо мной поставят», — сказал узбекистанец.

Видео

Смотреть на YouTube

Фото







