16 октября примерно в 17:00 в спортивном комплексе «Универсал» в Ташкенте на Кубке Узбекистана по карате среди взрослых, молодых и юниоров произошел конфликт между судьей и тренерами, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта.
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В спор были вовлечены судья Национальной федерации карате Азизбек Буриев, тренер спортивного клуба по карате «Чемпион» из Ташкентской области Дильшод Юсупов и тренер Сурхандарьинской областной федерации карате Абдулазиз Исматуллаев. В результате потасовки никто не пострадал, отмечает Минспорта.
Президиум Национальной федерации карате провел служебную проверку в отношении указанных специалистов. В результате судья Азизбек Буриев отстранен от деятельности на два года, Абдулазиз Исматуллаев — на три года, тренер Дильшод Юсупов — на два года. Главный судья турнира Касымжон Карабоев получил выговор.
Кроме того, Минспорта исключило Азизбека Буриева из состава национальной сборной, где он также работал старшим тренером, за нарушение «морально-этических и других норм».
Министерство взяло ситуацию под контроль.
Ранее национальную сборную Узбекистана по карате возглавил иранский тренер Шахаб Султани.
Shovkat Islamov
Ну это уже слишком. Позор для федерации весь мир уже увидел это