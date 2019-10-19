16 октября примерно в 17:00 в спортивном комплексе «Универсал» в Ташкенте на Кубке Узбекистана по карате среди взрослых, молодых и юниоров произошел конфликт между судьей и тренерами, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта.

Видео

В спор были вовлечены судья Национальной федерации карате Азизбек Буриев, тренер спортивного клуба по карате «Чемпион» из Ташкентской области Дильшод Юсупов и тренер Сурхандарьинской областной федерации карате Абдулазиз Исматуллаев. В результате потасовки никто не пострадал, отмечает Минспорта.

Президиум Национальной федерации карате провел служебную проверку в отношении указанных специалистов. В результате судья Азизбек Буриев отстранен от деятельности на два года, Абдулазиз Исматуллаев — на три года, тренер Дильшод Юсупов — на два года. Главный судья турнира Касымжон Карабоев получил выговор.

Кроме того, Минспорта исключило Азизбека Буриева из состава национальной сборной, где он также работал старшим тренером, за нарушение «морально-этических и других норм».

Министерство взяло ситуацию под контроль.

Ранее национальную сборную Узбекистана по карате возглавил иранский тренер Шахаб Султани.