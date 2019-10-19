Боксеры Узбекистана завоевали восемь золотых, три серебряных и девять бронзовых медалей на чемпионате Азии среди юниоров, который прошел 10−17 октября в Фуджейре (ОАЭ). В общекомандном зачете национальная сборная заняла первое место, сообщила пресс-служба Федерации бокса.

В составе национальной сборной на турнир отправились 23 спортсмена под руководством Бекзода Хидирова, Тулашбоя Дониёрова, Икромхона Ходжаева, Шерзода Абдурахмонова, Зохиджона Хурбоева, Рустама Саидова, Лазизбека Зокирова, Нодирбека Айсахожаева, Махсетбая Жумабаева, Сирожиддина Наимова и Александра Петрова.

Награды высшей пробы получили Сабина Бокулова (-48 кг), Феруза Казакова (-50 кг), Нигина Уктамова (-52 кг), Азизбек Тожиев (-63 кг), Логин Петров (-70 кг), Нусратбек Тохиров (-75 кг), Жахонгир Зокиров (+80 кг), Азиза Зокирова (-63 кг).

Билолбек Ихволов (-57 кг), Бекзод Бекмуродов (-60 кг), Мохира Ахмедова (-60 кг) принесли в копилку сборной серебряные медали.

Бронзовых наград удостоились Икболжон Кудратов (-46 кг), Асрорбек Шахобиддинов (-48 кг), Анвар Болтабоев (-50 кг), Гафуржон Тохиров (-52 кг), Жахонмурод Имомалиев (-54 кг), Алохон Абдуллаев (-66 кг), Мохларойим Савриддинова (-46 кг), Рухшона Уктамова (-54 кг), Шахноза Эргашева (-70 кг).



