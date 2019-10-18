«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты лимонной выпечки.

Творожные мини-кексы с лимонной цедрой





Идеальный рецепт: все ингредиенты взбиваются миксером и отправляются в духовку. И через 40 минут можно наслаждаться нежными кексами с лимонным ароматом.

Лимонный тарт с меренгой





Тарт с лимонным кремом и меренгой — безусловная классика, более совершенного сочетания слегка кисловатого крема и сладкой меренги трудно представить.

Лимонные маффины с маком





Золотистая, запеченная верхушка этих маффинов и лимонный аромат не оставят никого равнодушным.

Лимонные мини-кексы





Лимонные кексы не требуют особых ингредиентов, но при этом получаются мягкими, воздушным и практически невесомыми.

Лимонное печенье





Потрясающее печенье из простых ингредиентов получается мягким внутри, главное, невероятно вкусным.

Лимонный пирог





Нежный на вкус пирог с бодрящим ароматом лимона идеально подойдет для осеннего чаепития.

Лимонно-лаймовый тарт





Этот тарт с добавлением лайма получается очень легким и напоминает освежающий коктейль «Мохито».

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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