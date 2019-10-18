«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты лимонной выпечки.
Творожные мини-кексы с лимонной цедрой
Идеальный рецепт: все ингредиенты взбиваются миксером и отправляются в духовку. И через 40 минут можно наслаждаться нежными кексами с лимонным ароматом.
Лимонный тарт с меренгой
Тарт с лимонным кремом и меренгой — безусловная классика, более совершенного сочетания слегка кисловатого крема и сладкой меренги трудно представить.
Лимонные маффины с маком
Золотистая, запеченная верхушка этих маффинов и лимонный аромат не оставят никого равнодушным.
Лимонные мини-кексы
Лимонные кексы не требуют особых ингредиентов, но при этом получаются мягкими, воздушным и практически невесомыми.
Лимонное печенье
Потрясающее печенье из простых ингредиентов получается мягким внутри, главное, невероятно вкусным.
Лимонный пирог
Нежный на вкус пирог с бодрящим ароматом лимона идеально подойдет для осеннего чаепития.
Лимонно-лаймовый тарт
Этот тарт с добавлением лайма получается очень легким и напоминает освежающий коктейль «Мохито».
Еще больше рецептов — на Zira.uz.
Facebook: fb.com/zirauz
Instagram: @zirauz
Telegram на узбекском языке: t.me/zirauzuz
Telegram на русском языке: t.me/zirauz
Группа в Telegram: t.me/zirauz_chat
Телефон редакции: (+99899) 837−15−15