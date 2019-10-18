Национальную сборную Узбекистана по карате возглавил иранский тренер Шахаб Султани. Он займется подготовкой каратистов к Олимпийским играм в Токио-2020, сообщили «Газете.uz» в Федерации карате.

Соглашение со специалистом заключено сроком до сентября 2020 года. Шахаб Султани был представлен на пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете.

Новый тренер отметил, что каратисты Узбекистана являются «сильнейшими не только в Азии, но и во всем мире». По его мнению, у спортсменов есть все шансы завоевать лицензии на предстоящую Олимпиаду.

«Впереди нас ждет премьер-лига, а также, соревнования из серии А, благодаря которым мы можем удостоится лицензий. В целом, спортсмены могут завоевать путевки либо рейтинговыми очками, либо на лицензионном соревновании, который пройдет в Париже. Я надеюсь, что если мы будем работать сплоченно, то добьемся всех ожидаемых результатов», — сказал он.

На Олимпийских играх-2020 карате будет представлено впервые. Спортсмены будут бороться в шести весовых категориях, также две медали будут разыграны в направлении ката.