18 октября в 8.00 на пересечении улиц Абая и А. Кадыри в Шайхантахурском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии пострадал сотрудник дорожно-патрульной службы, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

25-летний водитель автомобиля марки Lacetti Анвар Р. совершил наезд на инспектора ДПС УБДД лейтенанта Мурода Д., осуществлявшего регулирование на данном перекрестке.

Сотрудник получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь, отмечает ГУВД.