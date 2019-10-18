В начале октября Министерство внутренних дел Узбекистана опубликовало проект постановления правительства, которым предусматривается запрет на использование шторок и других предметов на задних боковых стеклах автомобилей.

На пресс-конференции в четверг в Агентстве информации и массовых коммуникаций юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев спросил, почему МВД активно выступает против шторок, несмотря на то, что это напрямую не запрещено законодательством. Более того, подразделения ГУБДД продолжают проигрывать в судах дела о взыскании с водителей штрафа за использование шторок.

Акмаль Юнусов.

Начальник пресс-службы Главного управления безопасности дорожного движения МВД Акмаль Юнусов, отвечая на вопрос, сказал, что позиция ГУБДД, несмотря на признание судами решений о штрафах необоснованными, остается неизменной.

«Когда мы проиграли в Бухарском городском административном суде, мы делали заявление. Наша позиция та же. В областном суде тоже проиграли, это нормальная ситуация. Граждане подают в суд, отстаивая свои права. У нас тоже есть право подавать [апелляцию] в вышестоящие суды», — сказал он.

Хушнудбек Худайбердиев назвал эту ситуацию «ненормальной».

«Граждане, защищая свои права, обращаются в суд, тратят на это несколько месяцев. Случай в Бухаре произошел в апреле, решение суда вышло в сентябре. На это ушло пять месяцев. Это ненормальный процесс. МВД проигрывает все заседания, в различных регионах республики. Это ненормальный процесс», — заявил он.

Юрист также спросил, почему МВД подготовило проект поправок, чтобы законодательно запретить шторки на задних боковых стеклах, если «правда на их стороне».

Акмаль Юнусов отметил, что действующий нормативно-правовой акт «неверно трактуется в судах», поэтому планируется внести изменения, «чтобы избежать недопонимания».

«Это только проект, он еще не утвержден. Сейчас идет обсуждение, большинство комментариев негативны, мы это знаем. Некоторые государственные органы также выступают против. Этот вопрос будет рассмотрен», — отметил глава пресс-службы ГУБДД.

Корреспондент «Газеты.uz» спросил, проводило ли ГУБДД исследование о влиянии шторок на задних боковых на количество ДТП, и имеется ли статистика в этом направлении. Акмаль Юнусов ответил, что точных статистических данных нет.

Пресс-секретарь министра внутренних дел Узбекистана Шахрух Гиясов подчеркнул, что «с такой позицией, которая граждан ставит в неудобное положение, нам не удастся завоевать уважение населения».

«Я беседовал с соответствующими руководителями на эту тему… Хочу, чтобы все понимали, что логически правильно, когда что-то разрешено, а что-то нет. Тонировка разрешена… Некоторые спрашивают, можно ли вешать костюм на заднее боковое стекло. Мы правильно понимаем, что требование [о запрете шторок и других предметов на задних боковых стеклах] абсолютно нелогично. Это проект, я только начал заниматься этим вопросом. Если нужно, внесем предложение руководству: кто на каком уровне заинтересован в этом», — отметил он.

Шахрух Гиясов заявил, что цель МВД — создать максимально удобные условия для людей.

«Но если же мы будем настаивать на этом [запрете], то никакого результата не достигнем», — предупредил он.

В будущем МВД при принятии решений будет исходить из того, насколько это облегчит жизнь граждан, заверил пресс-секретарь.