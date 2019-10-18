Президент Шавкат Мирзиёев постановлением утвердил стратегию развития кадрового потенциала для ядерно-энергетической программы Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Документ предусматривает формирование государственного заказа на подготовку кадров для программы ядерной энергетики, в первую очередь, для атомной электростанции (АЭС), которую планируется построить в Узбекистане.

Согласно стратегии, персонал организации, эксплуатирующей АЭС, будет подготовлен в четыре этапа по направлениям — высший руководящий, эксплуатационный, вспомогательный технический и административно-управленческий, отмечает Минюст.

В министерстве напомнили, что в Национальном университете Узбекистана и Самаркандском государственном университете уже открыты новые специальности магистратуры по подготовке специалистов в сфере атомной энергетики, а в Ташкентском государственном техническом университете организовано обучение студентов по специальности «Энергетика (атомная энергетика)».

Главной же кузницей кадров для создающейся атомной отрасли Узбекистана останется первый зарубежный филиал российского Национального исследовательского ядерного университета МИФИ на базе института ядерной физики Академии наук Узбекистана в поселке Улугбек. В сентябре филиал принял первых 100 студентов, которые начали обучаться по четырем инженерно-техническим специальностям в сфере атомной энергетики. Стратегией предусмотрено материальное поощрение преподавателей и работников филиала за счет средств Фонда развития атомной энергетики.

«В целях реализации стратегии будет налажено сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирным ядерным университетом при Всемирной ядерной ассоциации (Великобритания), а также образовательными учреждениями „Росатома“», — добавили в министерстве.

Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявлял журналистам, что до конца 2019 года корпорация планирует подписать основной контракт на строительство АЭС и в начале 2020 года начать работы на площадке по строительству станции.