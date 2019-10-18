Инспекция по регулированию алкогольного и табачного рынка при Министерстве финансов Узбекистана и Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка России 17 октября в Ташкенте подписали меморандум по вопросам лицензирования и маркировки алкогольной продукции, сообщила пресс-служба Минфина.

«Документом предусматривается организация экспертных консультаций по вопросам лицензирования и маркировки, а также внедрения автоматизированной информационной системы учета объема алкогольной продукции», — говорится в сообщении.

Стороны также намерены совместно исследовать вопросы производства и оборота алкогольной продукции, обмениваться научно-технической информацией и методическими рекомендациями. В повестке сотрудничества также — проведение совместных учебных семинаров и курсов, организация регулярных встреч и консультаций.

В августе Государственный налоговый комитет (ГНК) Узбекистана сообщил, что подписал с российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике.

По данным ведомства, ЦРПТ создало в Узбекистане предприятие CRPT TURON для реализации с сентября пилотного проекта по внедрению цифровой маркировки сигарет, а с октября — пива и алкогольной продукции. Система должна помочь отслеживать движение товаров и выявлять нелегальные поставки продукции на рынок. Однако, к настоящему времени о запуске проекта официально не сообщалось.