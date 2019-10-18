Компания UMS уделяет особое внимание поддержке сферы образования Республики Узбекистан: подписано соглашение о сотрудничестве с Министерством народного образования, внедрены льготные тарифные планы для учителей, предоставляется бесплатный доступ к ряду информационно-образовательных ресурсов.

Осуществление этих проектов позволяет добиться практических результатов по реализации третьей инициативы президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, которая подразумевает организацию эффективного использования населением и молодежью компьютерных технологий и интернета.

Очередным шагом в данном направлении стало сотрудничество с Khan Academy Uzbek, которое даст возможность подрастающему поколению Узбекистана получить дополнительное бесплатное дистанционное образование на уровне мировых стандартов. Кроме того, платформа поможет развитию и повышению статуса государственного языка, закон о котором был принят ровно 30 лет назад.





Khan Academy Uzbek — проект, реализуемый ННУ Bilim Onlayn в Узбекистане. Он направлен на локализацию крупнейшей бесплатной международной образовательной платформы Khan Academy на узбекский язык. Речь идет о переводе на государственный язык и подготовке мультимедийных материалов — бесплатных лекций по математике, истории, физике, химии и многим другим предметам. В проект вовлечены десятки волонтеров и энтузиастов из Узбекистана и других стран.

«Сотрудничество с Khan Academy Uzbek — это проект корпоративной социальной ответственности мобильного оператора UMS. В его рамках мы оказываем финансовую поддержку платформе. Кроме этого, в ближайшем будущем все абоненты UMS смогут пользоваться возможностями Khan Academy Uzbek без расхода трафика мобильного интернета. Мы очень рады, что посредством такого тесного сотрудничества принимаем самое непосредственное участие в повышении знаний молодых людей, которые являются будущим нашего государства», — отметила Лола Филатова, коммерческий директор ООО UMS.





Платформа доступна в любом месте, будь то город или отдаленные село, и в любое время. Каждый желающий сможет бесплатно зарегистрироваться в системе и начать повышать свои знания. Как показывает международная практика, платформа помогает повысить успеваемость детей в образовательных учреждениях. Решающим фактором в ее пользу является то, что она всегда была и будет бесплатной для всех пользователей.

«Когда мы начали работу над Khan Academy Uzbek, то увидели нескрываемый интерес общества к данной платформе и осознали, что она будет актуальна в нашей стране. Нам очень приятно видеть среди наших крупнейших партнеров компанию UMS, которая с большим интересом и вниманием отнеслась к проекту. Уверен, что вместе с нашими партнерами — государственными органами, финансовыми, коммерческими структурами, частными лицами — мы добьемся значительных результатов в деле создания дополнительных удобств для учащейся молодежи и всех желающих», — подчеркнул Ботир Арифджанов, основатель проекта Khan Academy Uzbek.





Компания UMS в рамках исполнения третьей инициативы главы государства и концепции развития ООО UMS на 2019−2021 годы также работает над проектами по обеспечению качественного доступа населения к сети интернет. Поддержка Khan Academy Uzbek в рамках реализации этих планов позволит ускорить внедрение современных технологий в учебные процессы.

Сайт: xanakademiyasi.uz

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