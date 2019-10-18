Большая часть населения и бизнеса считают, что повышение курса доллара, а также зарплат и пенсий станут главными факторами роста цен. Это следует из результатов опроса, приведенных в отчете Центрального банка «Инфляционные ожидания населения и предприятий Республики Узбекистан в третьем квартале 2019 года».

Согласно результатам опросов, в третьем квартале ожидания населения и предпринимателей по изменению уровня цен в экономике чувствительно отреагировали на объявление и повышение цен на топливно-энергетические товары и в августе достигли максимальных показателей с 2018 года. В сентябре краткосрочные ожидания начали снижение, а среднесрочные сохранились на высоком уровне.

Другими факторами, способствовавшими резкому повышению ожиданий в августе, стали резкое обесценивание сума и очередная индексация заработных плат в бюджетном секторе.





Говоря о будущей инфляции, респонденты склонны выделять особые категории-маркеры, по которым они делают оценки будущих темпов прироста цен. Так, в третьем квартале изменение курса национальной валюты остается фактором номер один, по которому опрошенные оценивают будущий рост цен.

69% населения и 70% предпринимателей уверены, что в случае ослабления курса сума ускорится и инфляция в целом. На втором и третьем местах — рост заработных плат (54% и 49% соответственно) и повышение тарифов (39% и 45% соответственно).

Результаты опроса свидетельствуют о высокой чувствительности инфляционных ожиданий респондентов к ряду факторов. Следовательно, сохранение внутренних и внешних макроэкономических условий, способствующих относительной стабильности курса национальной валюты, умеренная индексация заработных плат и регулируемых цен будут оказывать благоприятное влияние на последующее снижение инфляционных ожиданий и приобретение ими устойчивого характера.

Согласно экспертным оценкам Центрального банка, дальнейшее проведение жесткой денежно-кредитной и сбалансированной макроэкономической политики позволит стабилизировать уровень инфляции, а также будет способствовать заякориванию инфляционных ожиданий респондентов.