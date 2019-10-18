За первые три квартала этого года Huawei получила выручку в размере 610,8 млрд юаней (85,68 млрд долларов США), что на 24,4% больше, чем в прошлом году. Рентабельность чистой прибыли компании за этот период составила 8,7%.

Основными областями деятельности Huawei остались ИКТ-инфраструктура и интеллектуальные устройства. Компания продолжила повышать эффективность и качество своей операционной деятельности, что привело к увеличению организационной стабильности и стабильности операционной деятельности. В течение первых трех кварталов 2019 года выросла и эффективность работы компании.

Коммерческое развертывание сетей 5G ускорилось во всем мире. Huawei продолжила запускать инновационные решения при участии ведущих компаний, работающих в сфере передачи данных: решение 5G Super Uplink и упрощенные интеллектуальные транспортные сети. Компания также работает с отраслевыми партнерами для создания детерминированных сетей для 5G. Это обеспечит инновационное развитие и рост компаний, работающих в сфере передачи информации.





Huawei заключил более 60 коммерческих контрактов, связанных с сетями 5G, с ведущими мировыми компаниями в области передачи данных. Компания также осуществила поставку более 400 тысяч активных антенн Massive MIMO для сетей 5G на мировые рынки. Производство и поставка решений Huawei для оптической передачи данных, решений для обмена информацией и ИТ-продуктов показали стабильный рост.

Компания представила платформу для предприятий Huawei Horizon Digital Platform. Единая, открытая и эффективная платформа создана на базе технологического опыта Huawei. С помощью этого решения Huawei будет работать с клиентами и партнерами, формируя основы для использования цифровых технологий во всем мире и создавая целую отрасль цифровой трансформации, стоимость которой составляет триллионы долларов. Новая платформа также поможет государственным органам, коммунальным службам, финансовому сектору, транспортной и электроэнергетической отраслям ускорить свою цифровую трансформацию.

К концу третьего квартала 2019 года более 700 городов, 228 компаний из списка Fortune Global 500 и 58 компаний из списка Fortune Global 100, выбрали Huawei в качестве своего партнера при проведении цифровой трансформации.

Разработка облачного сервиса Huawei ускорилась. В третьем квартале Huawei объявил о своей стратегии вычислений и выпустил Atlas 900 — быстрейший в мире кластер для обучения искусственного интеллекта. Компания запустила и другие инновационные продукты: облачные кластерные сервисы для обучения искусственного интеллекта Huawei Cloud на базе процессоров Ascend, 112 новых сервисов на базе процессоров Kunpeng и Ascend и цифровые двойники для промышленного сектора. Продукты помогли достичь значительных результатов в области государственного управления, обеспечения интернет-услуг, автомобильной промышленности, финансового сектора и во многих других отраслях. Около трех миллионов корпоративных пользователей и разработчиков используют Huawei Cloud для разработки продуктов и решений.





Huawei Consumer Business Group также показывает стабильный рост. Поставки смартфонов Huawei в первые три квартала 2019 года превысили 185 млн штук, что на 26% выше, чем в прошлом году. Значительные успехи продемонстрировали и новые бизнесы компании: производство ПК, планшетов и аксессуаров.

Кроме того, в третьем квартале был представлен умный экран Honor Vision, инновационный как с точки зрения ПО, так и аппаратной составляющей. Он получил широкое признание со стороны экспертного сообщества и потребителей. Компания работает над созданием надежной экосистемы для обеспечения комфортного пользовательского опыта, единого во всех сценариях использования.

Экосистема мобильных услуг Huawei Mobile Services развивается быстрыми темпами, охватывая более 170 стран и регионов. Уже более 1,07 млн разработчиков со всего мира зарегистрировано в системе.

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