Open to Music — это одна из крупнейших платформ, которая создана с целью расширить музыкальные горизонты. В кампании участвуют 14 стран, включая Узбекистан. Ежегодно участниками ивента становятся известные музыканты из разных стран.

В этом году официальным бренд-амбассадором международной музыкальной платформы Open to Musiс в Ташкенте стала группа Flyin Up. В рамках этого сотрудничества команда записала официальный кавер и сняла клип на популярную песню Mama глобального амбассадора ивента — британской электро-группы Clean Bandit.





Flyin Up переосмыслили оригинальный трек в собственном стиле. В кавере команда делится своим пониманием того, что значит быть открытым для большего.

«Работа с поп-музыкой стала для нас новым опытом, и нам было очень весело. Клип получился ровно таким же, какими были его съемки — веселым и шумным. Мы просто устроили вечеринку, а ребята из Damir Mubinov Movies обрамили все это в сюжет, который они сами круто сняли и смонтировали. Я очень доволен результатом», — сообщает Жасур Худайбердиев, солист группы Flyin Up.

Клип группы Flyin Up на трек Clean Bandit «Mama» задуман вдохновить фанатов музыки на большее, побуждая их открыть свой разум для новых и разнообразных событий, опыта и впечатлений.

На правах рекламы.