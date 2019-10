Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) опубликовала ежегодный доклад «Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства». Несмотря на голод и недоедание во многих странах мира, продовольственные потери после сбора урожая на этапах хранения, транспортировки и переработки весьма большие — 14% глобального объёма продовольствия. Заместитель директора, глава Департамента экономического и социального развития ФАО Максимо Тореро Каллен рассказывает в своей статье о необходимости складских и логистических решений на ранних этапах цепочек поставки для избежания продовольственных потерь.

Лишь немногие проблемы вызвали такой большой общественный интерес в последние годы, как потеря продуктов питания и рост отходов, которые, по общему мнению, являются моральным и техническим провалом в мире, где голод и неполноценное питание ещё не искоренены.

В 2011 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций привлекла внимание общественности к этой теме, выпустив доклад, подготовленный Шведским институтом продовольствия и биотехнологии, в котором говорится, что треть продуктов, произведённых в мире, никогда не употребляется в пищу. Эта цифра и исследования, лежащие в её основе, сегодня широко цитируются.

Это было восемь лет назад. С тех пор ФАО много работает над тем, чтобы адаптировать пилотные программы на местах и улучшить практическое понимание того, как сделать возможным сокращение продовольственных потерь и пищевых отходов, как это предусмотрено Целью в области устойчивого развития (ЦУР) 12.3.

Мы разработали индекс продовольственных потерь, который позволит странам измерять количество продуктов питания, потерянных после сбора урожая и во время хранения, транспортировки и переработки, — но не учитывая стадию розничной торговли, где потери формально превращаются в отходы, которые находятся в рамках компетенции Программы ООН по окружающей среде. Необходимы надёжные и сопоставимые данные как для мониторинга прогресса, так и для выявления передового опыта.

Доклад «Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства» (The State of Food and Agriculture, SOFA) в этом году посвящён определению конкретных и жизнеспособных способов, с помощью которых мы можем реально сократить продовольственные потери и пищевые отходы, а не просто их осуждать.

Появилась новая оценка: 14% глобальных потерь продовольствия. Следует иметь в виду, что имеющиеся данные довольно фрагментарны и что по мере того, как их качество улучшается — что должно происходить — оценка может быть пересмотрена.

Эту цифру не следует сравнивать с оценкой 2011 года (в докладе 2011 года потери оценены в одну треть — ред.), поскольку мы усовершенствовали нашу методологию, включив в неё такие факторы, как экономическая ценность и питательность. Оказывается, что потери питательных микроэлементов из-за потери продуктов питания и отходов несоразмерно высоки, по сравнению с потерями, рассчитанными только по объёму.

Кроме того, пищевые отходы не включены в оценку потерь, и мы знаем, что эта цифра может быть очень высокой, в основном из-за плохих навыков управления домашним хозяйством в более богатых странах и из-за нехватки энергии и ненадлежащего хранения в более бедных странах. Оценки по пищевым отходам варьируются от нескольких процентных пунктов до одной трети, в зависимости от страны.

Один поразительный факт, раскрытый в отчёте SOFA 2019, заключается в том, что потеря продуктов питания часто происходит в местах, где голод наиболее распространён. Это указывает на очевидную неотложность в устранении его причин.

Тем не менее, не существует пока волшебной формулы, которая связывала бы продовольственные потери и пищевые отходы с голодом. Доступ к продовольствию и его доступность по цене, а не просто наличие продовольствия, является основной причиной неполноценного питания.

Кроме того, если меньшие потери и отходы приводят к снижению спроса, мелкие сельские производители могут столкнуться с дальнейшими ограничениями дохода, что ухудшит их собственную ситуацию с питанием. В связи с этим следует уделить внимание усилиям и стимулам, позволяющим увязать сокращение потерь пищевых продуктов и отходов с улучшением качества продуктов питания, например, снижением содержания афлатоксина в кукурузе, что может в свою очередь повысить надбавки к рыночным ценам и доходы фермеров.

Тщательный анализ ФАО того, что мы знаем о потерях продовольствия, служит напоминанием о том, что не существует универсального решения, которое бы отвечало всем потребностям. Например, кассава, которая является основным продуктом питания в большинстве тропических стран, портится гораздо быстрее, чем картофель в регионах умеренного климата.

Практически будет разумнее сформулировать общественные меры, направленные на сокращение продовольственных потерь и пищевых отходов для достижения более широких целей, особенно тех, которые связаны с природными ресурсами и изменением климата.

Сельское хозяйство оказывает наибольшее экологическое воздействие с точки зрения использования воды и земельных ресурсов в мире, а также с точки зрения выбросов парниковых газов. Поэтому всё, что мы производим, но не употребляем, оказывает негативное влияние за пределами наших потребностей в питании.

Как подчеркивается в SOFA, необходимо учитывать тенденции, объединённые по регионам и типам продуктов питания. Там, где преобладают проблемы с продовольственной безопасностью и есть нехватка природных ресурсов, мероприятия на ранних этапах цепочки поставок продуктов питания являются более эффективными, в то время как сокращение отходов на уровне потребителей и розничной торговли — лучшая стратегия для снижения выбросов парниковых газов.

Хотя новый показатель потерь продовольствия ФАО является чётким инструментом для подотчётности государств-членов и заинтересованных сторон, он также призван обеспечить для всех стран ясное понимание своих местных условий и помочь выявить узкие места в цепочке создания стоимости и критические точки потерь там, где определённые меры могут принести наиболее эффективные результаты.

Потребуются инвестиции в складские и логистические системы, а также множество последовательных и интегрированных стимулов и знаний.

Мы надеемся, что показатель также поможет ускорить получение большего объёма данных. Текущие оценки могут сильно отличаться и охватывать слишком мало продовольственных культур и видов.

Цель ФАО — помочь государствам-членам выполнить свои обещания и улучшить жизнь людей. Настало время действовать — и, в частности, принять жизнеспособные меры — в отношении ЦУР 12 «Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства», а также снижения продовольственных и сокращения пищевых отходов вдвое к 2030 году. Предстоит много потрудиться, а также получить множество выгод от такой работы.