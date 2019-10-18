Чаще всего приобретение недвижимости подразумевает собой не только приятные хлопоты, связанные с переездом на новое место, но и массу других вопросов, решение которых отнимает много сил и времени. И это работы, связанные с проектированием, оформлением и дизайном нового жилья.





В настоящее время в процессе реализации находятся два проекта Dream City Development, расположенных на территории международного делового центра Tashkent City — крупнейшего единовременного строительного проекта в стране. Жилые комплексы Gardens Residence и Boulevard — это новая страница в истории высококлассной недвижимости в нашей столице.

Компания Dream City Development ответственно подошла к вопросу комфорта своих клиентов и создала собственное дизайнерское бюро Dream Architect, которое оказывает полный спектр услуг и проводит ремонтные и оформительные работы под ключ.





Dream Architect — это команда профессионалов, которая создает интерьеры жилого и коммерческого пространства. Компания курирует проект на каждом этапе проектирования и строительства и выполняет полный цикл строительных работ и декорирования интерьера.

В компетенцию архитектурного бюро входит 3D-визуализация проекта, которая осуществляется с учетом всех пожеланий владельца апартаментов и исключительно с его одобрения превращается в осязаемый интерьер.





На данный момент компанией осуществлено более 150 дизайн-проектов в жилых комплексах Gardens Residence и Boulevard, которые будут реализовываться по мере сдачи объектов в эксплуатацию.

Дизайн-бюро Dream Architect обеспечивает индивидуальный подход к каждому клиенту, предлагает варианты ремонта, учитывая бюджет клиента, и предоставляет неизменно высокое качество выполняемых работ.





Более подробно с проектами Dream Architect и перечнем предоставляемых услуг можно ознакомиться в офисе компании Dream City Development. Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр. Алишера Навои.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Сайт: dreamcity.uz

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