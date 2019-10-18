Экономические суды за девять месяцев рассмотрели 140050 дел, приняты судебные решения о взыскании в пользу истцов 8,9 трлн сумов. Количество рассмотренных дел по сравнению с этим же периодом прошлого года уменьшилось на 56,7%. Об этом «Газете.uz» сообщил официальный представитель Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

За прошедший период наибольшее количество рассмотрено в Ташкенте, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Джизакской и Андижанской областях.

Большая часть экономических дел — 89807 — были рассмотрены на местах в выездных судебных заседаниях. 2637 дел были рассмотрены в режиме видеоконференции, что позволило сэкономить средства сторон на сумму более 1,8 млрд сумов.

Рассмотрены 22674 дела, касающихся защиты прав субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, в их пользу взысканы средства на сумму 970,7 млрд сумов.

Основную часть составили дела, вытекающие из договоров о поставке продукции, контрактации, кредите и оказании коммунальных услуг.

Судебная коллегия по экономическим делам Верховного суда в надзорном порядке рассмотрела 500 жалоб и протестов. Кроме этого, отменила 256 решений, принятых нижестоящими судами и изменила 92 судебных акта.