Международный научно-исследовательский центр Имама Термизи начал работу, сообщила пресс-служба президента. Шавкат Мирзиёев посетил центр 18 октября в ходе поездки по Сурхандарье.

В центре изучаются исламские науки, в том числе хадисоведение, а также наследие Исы Термизи и других ученых из Термеза. Здесь будут готовить учебники и методические пособия, периодические издания, научно-практические рекомендации для использования в системе религиозного образования и духовно-нравственной воспитательной работе.





Президент дал рекомендации по исследованию жизни и произведений Имама Термизи, доведению его наследия до молодого поколения, изданию книг на доступном массовому читателю языке.

Глава государства также указал на необходимость расширения участия ученых в международных научных конференциях.