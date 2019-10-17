Правительство Узбекистана планирует привлечь средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) — 7 млн евро — для рекультивации двух бывших урановых рудников в стране, сообщил «Газете.uz» источник в Государственном комитете промышленной безопасности.

В марте 2017 года ЕБРР и правительство Узбекистана подписали соглашение о проведении операций по Счету экологической реабилитации для Центральной Азии в Узбекистане. Документ предусматривает участие Узбекистана в программе рекультивации урановых объектов фонда ЕБРР по восстановлению окружающей среды в Центральной Азии. В июне того же года президент страны Шавкат Мирзиеев утвердил данное соглашение.

Проект предусматривает реабилитацию и рекультивацию территории бывших урановых рудников в Янгиабаде в Ташкентской области и поселке Чаркесар в Наманганской области. Эти объекты эксплуатировались во времена СССР и были законсервированы в начале 90-х годов прошлого века, когда добыча урана открытым способом стала нерентабельной. Комплексную оценку и подготовку технических спецификаций проекта реабилитации осуществила немецкая компания WISUTEC.

Представитель комитета уточнил, что в настоящий момент подготовлен проект распоряжения президента Узбекистана, который предусматривает меры по реализации соглашения с ЕБРР.

В частности, для запуска проекта и открытия финансирования создана дирекция по строительству при Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды, получателем грантов будет определен Институт ядерной физики Академии наук.

Фонд ЕБРР по восстановлению окружающей среды в Центральной Азии был создан в мае 2015 года для решения экологических проблем старых уранодобывающих и ураноперерабатывающих объектов, оставшихся со времен советской эпохи в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. В 2018 году Европейская комиссия внесла в фонд 10 млн евро.