Пресс-секретарь министра внутренних дел Узбекистана Шахрух Гиясов заявил, что упрощение порядка прописки в Ташкенте повысило бы эффективность работы правоохранительных органов.

На пресс-конференции в четверг в Агентстве информации и массовых коммуникаций юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев задал вопрос, в состоянии ли органы внутренних дел обеспечить безопасность в столице при отмене постоянной прописки.

Ранее депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член Демократической партии «Миллий тикланиш» Акмалжон Умирзаков заявлял, что без жесткого контроля регистрации граждан в крупных городах повысится уровень преступности.

«Для нас чем проще, тем лучше. Потому что если система прописки будет упрощена, тогда мы узнаем о тех правонарушениях, которые мы сейчас упускаем из виду. Гражданин должен понимать: это — правильно, а это — нет. И сотрудник должен это понимать. Упрощение [порядка прописки] облегчит [нашу работу]», — заявил начальник Управления по связям с общественностью и СМИ МВД.

При этом он отметил: «Мы (МВД — ред.) — исполнительный орган, поэтому должны исполнять закон».

«Упрощение прописки — тоже огромная профилактическая работа, — уточнил Шахрух Гиясов „Газете.uz“. — К чему приводит усложненный порядок прописки? К нелегальной рабочей силе, риску попадания в трудовую эксплуатацию, риску совершения преступлений, сокрытию доходов и т. д. ».

«Газета.uz» ранее писала, как институт прописки в Ташкенте дискриминирует жителей областей. В Конституционном суде на наш запрос отвечали, что вопрос о прописке не вносился на рассмотрение.

Общенациональное движение «Юксалиш» предлагало заменить прописку в Ташкенте упрощенной регистрацией.