Пресс-секретарь министра внутренних дел Узбекистана Шахрух Гиясов заявил, что упрощение порядка прописки в Ташкенте повысило бы эффективность работы правоохранительных органов.
На пресс-конференции в четверг в Агентстве информации и массовых коммуникаций юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев задал вопрос, в состоянии ли органы внутренних дел обеспечить безопасность в столице при отмене постоянной прописки.
Ранее депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член Демократической партии «Миллий тикланиш» Акмалжон Умирзаков заявлял, что без жесткого контроля регистрации граждан в крупных городах повысится уровень преступности.
«Для нас чем проще, тем лучше. Потому что если система прописки будет упрощена, тогда мы узнаем о тех правонарушениях, которые мы сейчас упускаем из виду. Гражданин должен понимать: это — правильно, а это — нет. И сотрудник должен это понимать. Упрощение [порядка прописки] облегчит [нашу работу]», — заявил начальник Управления по связям с общественностью и СМИ МВД.
При этом он отметил: «Мы (МВД — ред.) — исполнительный орган, поэтому должны исполнять закон».
«Упрощение прописки — тоже огромная профилактическая работа, — уточнил Шахрух Гиясов „Газете.uz“. — К чему приводит усложненный порядок прописки? К нелегальной рабочей силе, риску попадания в трудовую эксплуатацию, риску совершения преступлений, сокрытию доходов
«Газета.uz» ранее писала, как институт прописки в Ташкенте дискриминирует жителей областей. В Конституционном суде на наш запрос отвечали, что вопрос о прописке не вносился на рассмотрение.
Общенациональное движение «Юксалиш» предлагало заменить прописку в Ташкенте упрощенной регистрацией.
Дилмурад Хасанов
Упрощение порядка прописки или регистрации, непонятная, не обобщенная получилась статья, без раскрытия конкретных целей ожидаемых и желаемых в системе прописки в Ташкенте.
Jaloliddin Kushnazarov
Если дадут право покупать (или переоформлять свою квратиру на свое имя) жилье, или у кого есть жилье дать постоянную прописку. Готов ли МВД? я думаю что это уже никаким образом не связано с преступностью. Наверное, в самом деле это огромная работа и нет время и некому заняться.