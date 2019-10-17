Уровень бедности в Центральной Азии продолжает сокращаться, но темпы его снижения замедляются, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Всемирного банка. Новые данные опубликованы к Международному дню борьбы за ликвидацию нищеты — 17 октября.

«В качестве позитивного момента, следует отметить, что прогресс в области сокращения бедности в Центральной Азии продолжается, — прокомментировала данные региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук. — Вместе с тем, этот процесс сегодня происходит гораздо медленнее, чем ранее. Поэтому одной из приоритетных задач в странах региона должны стать дополнительные усилия по обеспечению устойчивого и инклюзивного роста».

Начиная с 2000-х годов все страны ЦА продемонстрировали значительный прогресс в сокращении бедности, но его большая часть была достигнута в первые годы предыдущего десятилетия, отмечает ВБ. Замедление темпов, по мнению аналитиков, отражает ряд экономических вызовов, а также указывает на трудности в обеспечении занятости и достойной оплаты труда для социально уязвимых слоев населения. Молодежь и женщины в регионе больше всего страдают от безработицы или низкой заработной платы.





По данным банка, в 2018 году безработица в Узбекистане среди женщин в возрасте 15−24 лет составляла более 25%, среди мужчин той же возрастной категории — 13%. В Кыргызстане безработными были 15% женщин в возрасте 15−28 лет, а среди мужчин той же возрастной категории этот показатель составил 9%.

Из карт бедности стран ЦА следует, что она преимущественно сосредоточена в сельской местности, где отсутствует тесная связь с большими городами. Это особенно актуально для наиболее отдаленных районов Таджикистана и Кыргызстана, где уровень бедности достигает более 40%.





Анализ ситуации также показывают, что средний класс в ЦА почти полностью сосредоточен в нескольких крупных городах и вокруг них, включая Нур-Султан, Алматы, Ташкент, в меньшей степени Душанбе и Бишкек. При этом большинство людей не могут позволить себе переехать в эти города из-за высокой стоимости жизни в них.

Так, стоимость жизни в Ташкенте выше на 550%, чем в среднем по стране, в Алматы — на 240%, в Нур-Султане — на 190%. С точки зрения местных доходов, жилье в этих городах более недоступно, чем в некоторых из самых дорогих мегаполисов мира, в том числе в Сан-Франциско, Сиднее и Ванкувере, отмечает ВБ.

Некоторые из решений, рекомендуемые экспертами банка, — создание рабочих мест для уязвимых слоев населения и стимулирование роста заработной платы, снятие правовых ограничений на внутреннюю миграцию, обеспечение доступности жилья в растущих и процветающих районах.