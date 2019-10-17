Существуют столь деликатные проблемы, о которых в обществе говорить не принято и даже стыдно. Например, о запорах. От одного упоминания этого слова у многих возникает насмешка, но лишь до тех пор, пока сами неожиданно не столкнутся с подобной ситуацией.

Казалось, что может быть проще, чем сходить в туалет? Но врачи бьют тревогу: количество людей в мире, регулярно сталкивающихся с запорами, растет с каждым годом. И если у взрослых эта неприятная проблема чаще связана со снижением тонуса кишечника, то у молодых — с неправильным питанием, нарушением обмена веществ и постоянными стрессами.





Между тем существует еще одна причина сложностей с очищением организма, которой большинство даже не придает значение. Это привычный для большинства из нас унитаз.

Дело в том, что в малом тазе человека расположена особая пуборектальная мышца, которая буквально обвивает прямую кишку и контролирует процесс дефекации. Когда человек стоит, она сокращается и пережимает кишечник, поэтому практически невозможно опорожнить кишечник стоя. Это похоже на ситуацию с садовым шлангом: если его перегнуть, то вода больше не течет.

Специальная подставка под ноги для унитаза помогает принять физиологически правильное положение и облегчить процесс опорожнения кишечника.

В позиции сидя на унитазе эта мышца расслабляется не полностью, поэтому человеку во время очищения приходится дополнительно тужиться. От этого процесс проходит не так легко, как хотелось бы. Здоровые молодые люди этого не замечают, в отличие от их родителей или бабушек с дедушками.

Врачи считают, что наиболее естественная и физиологически правильная поза для дефекации — сидение на корточках. Так, как это делали наши предки сотни и тысячи лет назад. В этой позе пуборектальная мышца полностью расслаблена и мышцы брюшной стенки не сдавливают кишечник, что значительно облегчает его опорожнение.

Это подтвердила немецкий врач-гастроэнтеролог Джулия Эндерс, которая по результатам своих исследований выпустила книгу-бестселлер «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами». Она утверждает, что использование обыкновенных унитазов вредит здоровью человека: из-за неестественной с точки зрения физиологии позы при дефекации у людей развиваются запоры, растет риск геморроя, варикоза, грыж и прочих патологий.

В качестве доказательств Джулия Эндерс привела повышенную заболеваемость варикозной болезнью и патологиями кишечника в странах Европы и Северной Америки, где люди чаще пользуются унитазами. И в противовес: количество подобных заболеваний значительно ниже в арабских странах и Японии, где превалирует культура использования напольных унитазов, предполагающая сидение на корточках.

Современные японцы сидят в туалете на корточках в так называемых туалетных шлепанцах.

Но это не значит, что теперь нужно полностью отказываться от достижений цивилизации при справлении нужды. Существует специальная подставка для унитазов «Плум», которая помогает пользоваться туалетом физиологично. Все, что нужно сделать — поставить подставку «Плум» под ноги у унитаза и немного наклониться вперед в процессе дефекации, чтобы он прошел намного легче.

Хотя подобные туалетные подставки стали настолько популярными, реальных медицинских доказательств их эффективности до недавних пор не было. Доктор Питер Станич, доцент кафедры гастроэнтерологии, гепатологии и питания из Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо, входящего в число ведущих клиник США, совместно с коллегами провел исследование с целью проверить эффективность подобных подставок для унитаза на практике.

В исследовании, опубликованном в «Журнале клинической гастроэнтерологии», приняли участие здоровые добровольцы. Несмотря на это, 44% участников сообщили о повышенном напряжении во время дефекации, а почти треть сказали, что им было трудно полностью опорожнить кишечник.

В конце 4-недельного исследования 71% участников наблюдали более быстрое опорожнение, а 90% сообщили о меньшем напряжении в процессе.

«Что примечательно, в конце исследования две трети участников заявили, что будут и дальше использовать подставку для унитаза в туалете. Ключ к их эффективности — позиционирование тела. Тело человека рассчитано на приседание на корточки, а сидение на унитазе создает изгиб прямой кишки, что затрудняет полное опорожнение. А эти простые устройства помогают выпрямить этот изгиб и заметно облегчить процесс в ситуациях с запором, вздутием живота и неполным опорожнением кишечника», — поделился доктор Станич.

Подставки для унитаза «Плум» можно купить уже сегодня в ближайших маркетах Ташкента. Они сделаны из легкого и прочного полипропилена, выдерживают вес до 120 килограммов и подходят для всех моделей унитазов. Подставку также удобно использовать маленьким детям, когда их только приучают к унитазу. Устройство произведено в Узбекистане, поэтому отличается доступной ценой — от 49 тысяч сумов.

Легкая подставка из полипропилена подходит для всех популярных моделей унитазов.

Подставки «Плум» доступны для покупки в Ташкенте в сети супермаркетов Makro, в магазине Home Market в ТРЦ Samarqand Darvoza, cети аптек Dori Darmon и Tabletka, в интернет-магазине Abad.uz, а также скоро и в сети супермаркетов Korzinka.uz.

Кроме того, подставки можно приобрести в супермаркетах Makro в Фергане, Коканде, Риштане, Андижане, Кургантепе, Намангане, Самарканде, а также в аптеке Tabletka в Янгиюле.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 90−959−43−34.

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