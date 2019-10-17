Японские компании Itochu и Marubeni проявили интерес к участию в модернизации газотранспортной системы (ГТС) Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Делегация Минэнерго провела переговоры в Токио с руководством Itochu и Marubeni по вопросу совместной программы модернизации газотранспортной системы страны с внедрением центра диспетчеризации, мониторинга и управления объектами газовой инфраструктуры (SCADA).

Itochu и Marubeni заинтересовались участием в международном тендере по реализации первой фазы проекта, финансируемой Азиатским банком развития (АБР). По данным Минэнерго, вторая фаза проекта может быть реализована с привлечением льготного финансирования правительства Японии. Другие детали переговоров не раскрываются.

Ранее компания «Узбекнефтегаз» сообщала, что АБР намерен участвовать в финансировании программы модернизации газотранспортной системы Узбекистана. Сумма возможного кредитования не называется.

«Узбекнефтегаз» разрабатывает программу модернизации системы газопроводов республики на 2018−2025 годы общей стоимостью 1,5 млрд долларов. Программа предусматривает строительство новых газопроводов и компрессорных станций, замену и модернизацию газоперекачивающих агрегатов, ликвидацию «энергетических узких мест» на газопроводах.