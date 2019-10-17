Население и предприниматели ожидают, что к концу года курс доллара повысится до 9837−9895 сумов. 9837−9895 сумов. Об этом свидетельствуют результаты опроса в отчете Центрального банка «Инфляционные ожидания населения и предприятий Республики Узбекистан в III квартале 2019 года».

На настроение участников опроса по обменному курсу повлияла неопределенность касательно уровня волатильности национальной валюты в будущих периодах, отмечает Центробанк.

В опросе приняли участие 900 физических лиц и 375 юридических лиц по всей стране.

Фото: ЦБ.

Вера в национальную валюту укреплялась до июня, через месяц ожидания незначительно ухудшились, однако после резкого обесценивания сума в августе ожидаемый курс вырос на 10,9−13,7% — до 10059 сумов у населения и 9835 сумов — у предпринимателей.

В ходе опроса в сентябре ожидания по курсу доллара повысились: у населения — до 9837 сумов, у предпринимателей — до 9895 сумов.