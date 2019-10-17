Президент Шавкат Мирзиёев в Ангорском районе ознакомился с урожаем хлопчатника, выращенным на поле текстильного кластера «Ангор Сурхон гурури», сообщила пресс-служба главы государства.

Кластер располагает 9100 га площадей, из них возделываются более 8100 га. В этом году почти на 5000 га выращен хлопчатник тонковолокнистых сортов.

В последние два года здесь испытываются сорта «Сурхон-14» и «Сурхон-16», разработанные учеными Узбекистана. Они стойки к экстремальным погодным условиям, нехватке воды, гармсилям и вредителям, а также рано поспевают.

Как отмечает пресс-служба, такой хлопок востребован на мировом рынке благодаря длине и прочности волокна, а его экономический эффект на 60% выше по сравнению с другими сортами при равном приложении труда и расходе ресурсов.

В этом году на решение еще одного актуального вопроса — борьбу с насекомыми-вредителями — из государственного бюджета было выделено 120 млрд сумов. В частности, в Сурхандарьинской области на эти цели было направлено 13 млрд сумов.

«Мы получаем урожай меньше, чем способна дать наша земля, меньше, чем было вложено ресурсов. Мы прекратили заниматься сортами, научной агротехникой. Упала производительность труда, снизилась заинтересованность. А ведь человек, усердно трудящийся на земле, должен быть богатым. В этом наша цель. Без науки не будет развития», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент поручил расширить выращивание тонковолокнистого хлопчатника, поощрить ученых. Говорилось также о перспективах развития кластеров.

«Отныне все кластеры организуют животноводческие комплексы, ведь у них есть кормовая база. Если будет развиваться животноводство, мясо и молоко будут доступными. Это очень важно для благополучия нашего народа, здоровья наших детей», — сказал глава государства.

Сегодня в кластере трудятся более 900 человек. Всего в Сурхандарье организовано шесть таких кластеров, они охватывают более 67% хлопковых полей региона. В 2020 году намечено довести этот показатель до 100%.