При покупке крупной бытовой техники большое внимание уделяется ее габаритам. Если помещение отличается небольшими размерами, то верным решением будет приобрести компактную и практичную бытовую технику. Новые газовые плиты Artel являются отличным сочетанием компактности с функциональностью и способны подарить комфорт во время готовки.

15 октября прошла презентация новой линейки кухонных плит Artel. Пять моделей шириной 50 см были представлены публике.





Новые модели

Новые плиты выполнены в трех разных конфигурациях: Apetito 50 00-G и 50 02-G являются газовыми, Milagro 50 00-K и 50 02-K — комбинированными, а Comarella 50 01-E — электрической. Все модели оснащены четырьмя конфорками варочной поверхности и вместительными духовками, благодаря чему можно наслаждаться полноценным процессом приготовления пищи.





Рабочий стол

В плитах газового и комбинированного типа решетка рабочего стола изготовлена из стали. Для ее очистки подойдет практически любое чистящее средство. Рабочий стол во всех моделях оснащен либо стеклянной крышкой, либо металлическим щитком — в зависимости от конфигурации. Модели Apetito и Milagro имеют функцию газового контроля, которая полностью обезопасит дом в случае затухания пламени горелок. В комплект новых плит также входит специальная подставка под кофеварку.





Духовой шкаф

Духовые шкафы всех моделей имеют верхний и нижний нагревы, а новые испанские газовые горелки от итальянской компании Cast Futura обеспечивают равномерную выпечку и приготовление пищи. Все три типа плит различаются видами духовок. Тем, кто предпочитает экономичный и традиционный тепловой режим подойдут плиты Apetito. Если нужна стабильность температуры — Comarella. В Milagro сочетаются свойства газовых и электрических духовок. Также среди полезных опций можно выделить подсветку, термометр и термостат, которые позволяют следить за равномерным приготовлением пищи. А электровертел подарит возможность экспериментировать с новыми рецептами.





Для комфортной готовки важно грамотно обставить кухню, а с новыми плитами Artel больше не придется ломать голову над ее установкой.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−148−88−88.

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