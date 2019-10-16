В 2017 году, во время визита в Самаркандскую область, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручение улучшить в республике кормовую базу. ООО «Афросиёб парранда» запланировало реализовать проект по производству комбикормов для хозяйств, занимающихся птицеводством, рыбоводством и животноводством. И уже в октябре в Ахангаране торжественно открылся новый завод по производству премиксов Agro Sammix.





Премиксы — это витаминно-минеральные добавки к комбикорму, которые содержат все необходимые для организма животных витамины, микро- и макроэлементы. На заводе Agro Sammix можно будет производить все виды премиксов. Часть их заменит импортные аналоги, что позволит сэкономить валютные ресурсы Узбекистана. Продукцию будут поставлять фермерам и малым предприятиям, а также отправлять на экспорт. Первые пять тонн премиксов уже отправились в Таджикистан.

На торжественном открытии завода Agro Sammix присутствовали работники областной администрации, фермеры и сотрудники птицеводческих хозяйств из Андижанской, Бухарской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Ташкентской, Ферганской областей, представители иностранных предприятий и другие заинтересованные лица.





Церемония открытия началась с приветствия хокима Ахангарана Одилжона Жураева. Он отметил, что реформы, которые проходят в республике, стимулируют эффективное ведение бизнеса и привлекают поток иностранных инвестиций.

Иностранные партнеры завода в своих выступлениях говорили о больших перспективах, которые открываются для их предприятий. Так, генеральный директор по СНГ французской компании Adisseo France S.A.S Дмитрий Грачёв рассказал о том, что в Узбекистане в производство запущен жидкий метионин. Благодаря добавкам этой незаменимой аминокислоты животные лучше усваивают корм, а значит, растет их продуктивность и плодовитость.





В завершение церемонии открытия было подписано соглашение о намерении начала совместной деятельности между директором Agro Sammex Шохрухом Фузайловым и директором Kaesler Nutrition GMBH Хейко Буссе (Heiko Busse). Последний заметил, что атмосфера доверия и гостеприимства являются залогом успеха, и что совсем скоро ожидается подписание соглашения о партнерстве.

Завод Agro Sammex будет производить премиксы концентрацией от 0,1% (1 кг на 1 тонну корма) до 13%. Состав и рецептура рассчитываются отдельно для каждого вида и породы животных. Пока упор сделан на птицеводство, но готова рецептура и для рыбоводства и КРС. Вся продукция получила сертификат FAMI-QS, который рассматривает вопросы безопасности, соответствия и качества кормов, основываясь на Европейских нормативах для кормов.





На производстве создано 35 новых рабочих мест. Инновационное энергосберегающее оборудование Ottevanger Milling Engineers (Голландия) позволяет высокоточно дозировать компоненты премиксов. Сырье, сертифицированное по системе Quality trust, поставляет Kaesler Nutrition GMBH. Уже на заводе оно проходит через магнитный сепаратор и три стадии очистки. Из каждой готовой партии берут пробу, которая отправляется в лабораторию, так что на выходе получается именно тот состав, который сертифицирован по мировым стандартам.

У завода Agro Sammex производительность линии — пять тонн премиксов в час. Пока завод загружен на 30% мощности, но при выходе на полную загрузку он за 15 дней (при восьмичасовом рабочем дне) сможет обеспечить месячную потребность всего Узбекистана.

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