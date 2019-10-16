Коммерческие банки отреагировали на обесценивание сума повышением процентных ставок по депозитам в национальной валюте. Это позволило замедлить переводы сбережений физических лиц из сумов в иностранную валюту, сообщил Центральный банк Узбекистана со ссылкой на свой ежемесячный опрос.

В июле-августе наблюдалось определенное ускорение роста спроса на иностранную валюту под влиянием внутренних и внешних факторов. В результате ускорилась девальвация национальной валюты. В частности, если в январе-июле года обменный курс доллара вырос на 4% (с 8336 до 8667 сумов за 1 доллар) и месячный прирост составил в среднем 0,6%, то в августе произошел резкий (8,2%) рост обменного курса. Однако к сентябрю обменный курс доллара вернулся к своей прежней тенденции, и месячный прирост замедлился до 0,5%.

Девальвация национальной валюты также повлияла на склонность к сбережению и сберегательной активности населения. В частности, ежемесячный опрос, проведенный Центральным банком, показывает, что в июне-сентябре увеличилась доля опрошенных, предпочитающих хранить сбережения в иностранной валюте (в том числе в долларах).

Число респондентов, предпочитающих хранить сбережения в наличности в долларах США, увеличилось с 19% в мае до 33% в августе, а доля предпочитающих хранить сбережения на депозитах в иностранной валюте выросла с 17% в мае до 24% в сентябре. В то же время, после стабилизации обменного курса в сентябре доля респондентов, предпочитающих хранить сбережения в наличности в долларах, уменьшилась с 33% до 29%.

Как вы думаете, в настоящее время в каком виде лучше хранить сбережения?

Фото: Центральный банк.

ЦБ отмечает, что несмотря на повышение краткосрочных инфляционных и девальвационных ожиданий, не произошло существенного оттока депозитов в национальной валюте или существенного изменения в структуре депозитов. При этом, хотя темпы роста замедлились, сохранялся положительная динамика депозитов.

Фото: Центральный банк.

Вместе с тем, доля срочных и сберегательных депозитов физических лиц в сентябре увеличилась на 3 процентных пункта и к 1 октября достигла 72% в общем остатке депозитов физических лиц в национальной валюте. В целом, девальвация национальной валюты существенно не изменила долю срочных и сберегательных депозитов в сумах.

Фото: Центральный банк.

В то же время, процентные ставки по депозитам в национальной валюте в течение последних двух месяцев имели возрастающий тренд. В частности, в августе-сентябре средневзвешенная процентная ставка по срочным депозитам физических лиц увеличилась на 1 процентный пункт до 18,8%, а по депозитам юридических лиц на 0,8 процентных пункта до 16,7%.

Фото: Центральный банк.

Процентные ставки по срочным депозитам в иностранной валюте в сентябре остались почти неизменными на уровне 4,5% по депозитам физических лиц и 4,9% по депозитам юридических лиц.