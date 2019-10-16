Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев 16 октября провел совещание, посвященное приоритетным задачам развития животноводческой и садоводческой отраслей, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании отмечалось, что в 2019 году в рамках программы «Каждая самья — предприниматель» на развитие животноводства было выделено 1 трлн 603 млрд сумов, на птицеводство — 332 млрд сумов льготных кредитов. В результате поголовье мелкого рогатого скота увеличилось на 550 тысяч голов, птицы — на 6 миллионов 130 тысяч.

В проводимой работе по обеспечению населения доступной мясной и молочной продукцией имеются недостатки, отмечалось на собрании. Рассмотрены вопросы налаживания бесперебойного снабжения кормом. Сегодня потребность в корме в животноводстве обеспечивается лишь на 30−35%. В птицеводстве спрос на корм на 85% покрывается за счет импорта.

Отмечалось, что сегодня разработаны 486 проектов по разведению 182 тысяч голов скота на сенокосных угодьях и лугах площадью 1 миллион га в Тахтакупирском, Кунградском, Кегейлийском и Муйнакском районах Каракалпакстана.

Ответственным лицам поручено ускорить работу по организации в 2019—2021 годах 270 животноводческих комплексов и 260 молочных предприятий, рассчитанных на содержание 300−500 голов скота каждый.

Для достижения высокой продуктивности в животноводстве необходимо прежде всего уделить особое внимание племенному делу, говорится в сообщении. В связи с этим Министерству финансов, Министерству экономики и промышленности поручено разработать на основе зарубежного опыта механизм субсидирования расходов в сфере в целях развития племенного дела и снижения стоимости продукции.

На совещании также обсуждены вопросы садоводческой сферы. Отмечалось, что за 9 месяцев текущего года экспорт плодоовощной продукции достиг почти 1 млрд долларов. Указано на наличие незадействованных возможностей для дальнейшего повышения этого показателя за счет эффективного использования пустующих земель и выращивания востребованных сортов.

Президент отметил, что работа в этом направлении все еще не отвечает требованиям. В частности, изучение показало, что в Кибрайском и Ташкентском районах устарели или имеют низкую рентабельность 912 га или 20% садов, 164 га или 13% виноградников. Кроме того, выявлено 1400 га неиспользуемых богарных земель, а также 4040 га земель, на которых выращивается зерно. Действующие в указанных районах 19 предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции работают в половину мощности.

В связи с этим во всех 55 специализированных на плодоовощеводстве районах будет внедрена абсолютно новая система. Так, в этих районах будут организованы кооперативы с участием экспортеров, поставляющих свою продукцию за рубеж под своим товарным знаком, а также перерабатывающих предприятий. Размещение культур будет осуществляться на основе предложений кооперативов, они будут содействовать поставкам саженцев для садов и виноградников, оказывать помощь в повышении урожайности.

Вместе с тем поставлена задача открыть в каждом специализирующемся на садоводстве районе учебные центры для обучения агротехнике.

Министерству финансов и Министерству сельского хозяйства поручено разработать конкретные практические предложения по внедрению новой системы и финансированию кооперативов.

Конечная цель реализации поставленных задач — доведение объема экспорта плодоовощной продукции до 5 млрд долларов в год.

Создание первых сельхозкооперативов предусматривалось постановлением президента от 14 марта 2019 года. Сельхозобъединения в порядке эксперимента в 2019—2020 годах планируется организовать в Галляаральском и Зааминском районах Джизакской области, Булунгурском и Ургутском районах Самаркандской области, Алтыарыкском и Кувинском районах Ферганской области, Кибрайском и Паркентском районах Ташкентской области.