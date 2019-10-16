Агентство по управлению государственными активами Узбекистана готово провести размещение акций Asia Alliance Bank. Об этом «Газете.uz» в среду сообщил начальник управления агентства Жамолиддин Кудратов.

Asia Alliance Bank был национализирован в октябре прошлого года, когда государство выкупило у частных инвесторов 45% акций.

В июле бывший глава агентства Ахадбек Хайдаров отмечал, что поэтапно будут приватизированы ряд банков с государственной долей. Как он отмечал, планируется реализация различными способами 25% государственной доли в «Туронбанке», 10% акций Asia Alliance Bank намечено выставить на IPO (первичное размещение), 15% — продать частным инвесторам. 10% акций «Алокабанка» будут выставлены на SPO (вторичное размещение). Ахадбек Хайдаров не исключал полной приватизации банков.

«Это стратегические объекты с точки зрения того, что они непосредственно участвуют в нашем финансовом секторе. Довольно активно финансируют предпринимательство, бизнес, экспортные операции. Мы ведем консультации с несколькими финансовыми институтами, в том числе ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития), АБР (Азиатский банк развития), Всемирным банком, Международной финансовой корпорацией. Исходя из этих консультацией проводится due diligence», — отметил Жамолиддин Кудратов.

Due diligence («должная добросовестность») — процедура составления объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта, всестороннее исследование деятельности, комплексную проверку финансового состояния и положения на рынке.

По словам Жамолиддина Кудратова, в рамках проведения due diligence планируется, в первую очередь, внедрить в банках эффективное корпоративное управление. В частности, речь идет о переходе банковской системы и сопутствующих организаций на международные стандарты финансовой отчетности.

«Главная цель — не просто передать банки в частные руки, а обеспечить дальнейшее стабильное, эффективное функционирование», — подчеркнул он.

Узбекистан заинтересован в привлечении в местные банки «не просто иностранных инвесторов, а конкретных профессиональных участников рынка», сказал Жамолиддин Кудратов.

В агентстве не смогли назвать сроки размещения акций других банков с государственной долей.