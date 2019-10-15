Сотрудники таможенных органов в международном аэропорту «Ташкент» изъяли два золотых слитка у одного из отбывающих пассажиров, которые тот пытался незаконно перевезти через границу, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

Во время пересечения таможенной границы через «зеленый коридор» гражданин М. А. сильно нервничал, чем насторожил сотрудников таможенного поста. Было решено произвести тщательный досмотр с помощью сканирующего оборудования.





Выяснилось, что гражданин пытался провезти в ротовой полости за пределы страны два золотых слитка общим весом в 213 граммов.

Слитки на сумму 70 млн сумов были изъяты в качестве вещественного доказательства. По выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.