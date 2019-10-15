Главное управление исполнения наказания Министерства внутренних дел Узбекистана прокомментировало голодовку заключенных в исправительной колонии №5 УВД Навоийской области и опровергло пытки в их отношении.

Ранее «Фергана» со ссылкой на правозащитников опубликовала статью о том, что десять осужденных колонии в наказание за просьбу выдать новые перчатки и обувь для работы поместили в штрафной изолятор, где их жестоко избили. Пятеро заключенных впоследствии объявили голодовку.

По информации ГУИН, 3 октября в колонии несколько осужденных, отбывающих наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, нарушив установленный порядок отбывания наказания, отказались выходить на работу. «В результате администрацией колонии приняты законные меры по дисциплинарному воздействию на осужденных в виде выдворения их в дисциплинарное отделение колонии», — говорится в сообщении.

Во время раздачи ужина в дисциплинарном отделении осужденные отказались от приема пищи, «мотивируя это протестом на принятые в отношении них дисциплинарные меры». «После проведения разъяснительной работы с осужденными инцидент был исчерпан», — отметили в ГУИН.

«В данном конкретном случае администрация колонии действовала в строгом соответствии с нормами законодательства, применение в отношении осужденных мер физического или психологического давления не осуществлялось», — подчеркнули в ГУИН.

Фактов суицида со стороны осужденных, отбывающих наказание в этой колонии, выявлено не было, заявило управление.