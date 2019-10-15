Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Узбекистана в иностранной и национальной валюте на уровне «BB-» (рискованные обязательства с чертами спекулятивных). Прогноз по рейтингам — «Стабильный», говорится в пресс-релизе агентства.

По мнению аналитиков Fitch, рейтинги Узбекистана отражают, с одной стороны, хороший суверенный баланс, низкий государственный долг и историю высокого роста по сравнению со странами с сопоставимыми рейтингами и, с другой стороны, значительную зависимость от сырьевого сектора, высокую инфляцию и структурные недостатки в плане низкого показателя ВВП на душу населения и слабых уровней институциональной среды и качества управления относительно эмитентов с сопоставимыми рейтингами.

Кредитование продолжило расти стремительными темпами в 2019 году, отмечает агентство. Несмотря на заявленную правительством цель замедления роста кредитования (51% к предыдущему году в 2018 году), он в среднем составлял 51% в январе-июле ввиду увеличения доступности финансирования и более высоких, чем ожидалось, инвестиций Фонда развития и реконструкции Узбекистана, а затем снижение курса сума в августе обусловило увеличение годового роста до 58% из-за влияния на объем кредитов в иностранной валюте.

По прогнозам Fitch, уровень инфляции в среднем составит 14,9% в 2019 году, увеличится до 16% в 2020 году, а затем снизится до 13,5% к 2021 году. Это выше прогнозов правительства на уровне 12,6% и 9,9% на 2020−2021 годы и является самым высоким уровнем в рейтинговой категории «BB», отражая сохраняющееся давление в плане внутреннего спроса, ожидаемые корректировки тарифов в коммунальном секторе и ослабление сума с учетом значительных внешних дисбалансов.

Сдерживающими факторами для монетарной политики по-прежнему являются высокий уровень финансовой долларизации (40,4% депозитов и 55% кредитов), высокая доля финансируемого за счет государства кредитования по ставкам ниже рыночных (60% от существующих кредитов), недостаточно развитые рынки капитала и все еще формирующаяся история последовательного проведения новой политики, считают эксперты.

Снижение ставки НДС и взносов на социальное обеспечение может стоить 2,1% от бюджетных доходов, но власти ожидают, что это будет частично компенсировано отменой большинства освобождений от импортного НДС и увеличением налога на прибыль и акцизов. В Fitch считают, что общий бюджетный дефицит снизится до 2,4% от ВВП в 2020 году и 1,8% в 2021 году, поскольку власти намерены ужесточить общую фискальную политику посредством постепенного ухода от директивного кредитования по льготным ставкам и планируют включить расходы ФРРУ в бюджет на 2020 год, чтобы увеличить контроль над общей фискальной политикой.

По прогнозам аналитиков, государственный долг увеличится до 28,7% от ВВП (включая гарантии в размере 8,1% от ВВП) в 2019 году по сравнению с 20,8% в 2018 году. Это отражает рост внешних заимствований и более слабый курс сума.

Рост экономики останется более сильным, чем у сопоставимых стран, на фоне благоприятной демографической ситуации и повышения производительности в результате устранения макроэкономических и ценовых дисбалансов/ограничений. Fitch ожидает, что рост достигнет 5,5% в 2019 году и ускорится до 5,9% и 6,2% в 2020—2021 годах ввиду по-прежнему благоприятной фискальной политики за счет сокращения налогов и посредством капитальных и социальных расходов, а также позитивного влияния на частное потребление ввиду повышения реальной заработной платы и доступности розничного кредитования.