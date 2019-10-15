Суды по уголовным делам за девять месяцев рассмотрели 20627 дел в отношении 26859 лиц, что на 28,2% дел и 27,2% лиц меньше, чем за этот же период 2018 года. Об этом «Газете.uz» сообщил официальный представитель Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

При этом 567 лиц оправданы и реабилитированы, количество осужденных составило 20818 лиц, из них в отношении 5300 лиц назначено наказание в виде лишения свободы, а в отношении 14482 лиц назначены другие виды наказаний, 1036 лиц осуждены условно. В числе осужденных 18429 мужчин, 2389 женщин, 8036 молодых людей (в том числе и 378 несовершеннолетних лиц) и 674 лица старше 60 лет.

2306 лиц освобождены из-под стражи из зала суда в связи с назначением им наказаний, не связанных с лишением свободы, 19667 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, 6041 лицу назначенное наказание заменено на более мягкое, из обвинения 5116 лиц исключены или переквалифицированы статьи, необоснованно вмененные органами предварительного следствия.

На основании гарантийных писем Союза молодежи — 202 лицам, Комитета женщин — 175 женщинам, сходов граждан махаллей — 1078 лицам назначены наказания, не связанные с лишением свободы.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократились показатели судимости по таким видам преступлений, как угон транспортного средства, мошенничество, незаконный выезд за границу или въезд в Узбекистан, умышленное убийство, разбой, грабеж, хищение путем присвоения или растраты, кража, хулиганство, нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, умышленное тяжкое и средней тяжести телесное повреждение, уклонение от содержания несовершеннолетних или нетрудоспособных лиц, содержание притонов или сводничество, торговля людьми, злоупотребление властью или должностными полномочиями, должностной подлог, организация и проведение азартных и других основанных на риске игр.

За отчетный период в результате применения института примирения 4613 лиц освобождены от уголовной ответственности.

В отношении 2327 лиц, возместивших материальный ущерб в размере более 362,2 млрд сумов назначены наказания, не связанные с лишением свободы.

Почти 47,9% (9869) всех дел рассмотрены в ходе выездных судебных заседаний.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда в надзорном порядке рассмотрела 1094 дела в отношении 1355 лиц, отменила решения нижестоящих судов в отношении 812 лиц и изменила судебные решения в отношении 203 лиц.