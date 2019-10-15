Суды по гражданским делам за девять месяцев рассмотрели 138962 дела, что на 19,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил «Газете.uz» официальный представитель Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Вынесено 60282 приказа о взыскании обязательных платежей на сумму более 69 млрд сумов. Эти показатели уменьшились по сравнению с девятью месяцами прошлого года на 71,3% и 68,1% соответственно.

По рассмотренным гражданским делам вынесено 120081 судебное решение, по которым более 86,4% требований удовлетворено.

52696 гражданских дел рассмотрены в ходе выездных судебных заседаний.

Суды по гражданским делам провели 5375 встреч и открытых диалогов с населением.

Кроме этого, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда в надзорном порядке рассмотрела 791 дело, отменила 255 решений судов первой инстанции и изменила 95 судебных решений.