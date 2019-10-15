Министерства сельского хозяйства и финансов Казахстана 10 октября издали приказ о запрете сроком на шесть месяцев вывоза живого крупного рогатого скота. Запрет касается телят возрастом до года женского рода, телочек свыше одного года, коров, овец и коз.

Казахстан является основным поставщиком живого скота в Узбекистан. О разработке проекта приказа сообщалось летом. Причиной называлась программа по развитию фермерства в Узбекистане, по которой населению выдаются льготные кредиты на покупку скота из других государств.

В прошлом году из Казахстана в Узбекистан было вывезено около 50 тысяч голов КРС, а за шесть месяцев этого года — уже 63,5 тысячи. Эту ситуацию в Минсельхозе Казахстана называли критической.