Компания Artel заняла первое место в номинации «Самый желанный работодатель по версии студентов» среди компаний Узбекистана. Ежегодное исследование, проведенное консалтинговым агентством Da Vinci показало, что подавляющее большинство молодых людей хотят работать именно в Artel. Опрос был проведен среди 1,5 тысячи студентов.

Artel — это динамично развивающаяся компания, создающая инновации в сфере высоких технологий и активно внедряющая их в производство бытовой техники и электроники. Компания является одним из крупнейших производителей бытовой техники в Средней Азии, в которой трудятся более 11 тысяч человек.

Artel следует четко определенному стратегическому плану, благодаря которому компания и ее сотрудники непрерывно и всесторонне развиваются. Для сотрудников компании предусмотрены наиболее оптимальные условия труда, которые позволяют работать над собой и расти как профессионально, так и личностно. Также сотрудники получают возможность повышать свою квалификацию и участвовать в разнообразных государственных социальных проектах.

Активность и работа над повышением своего мастерства приветствуется и высоко ценится в стенах Artel. В разных отделах производства можно увидеть молодых руководителей, поднявшихся по карьерной лестнице благодаря своему уму, профессионализму и лидерским качествам.





Наиболее востребованными профессиями в компании являются:

финансисты;

программисты SAP;

технологи-конструкторы отдела R&D.

В отделе R&D предусмотрена трехмесячная стажировка с бесплатным обучением. В стажировку включены стипендия и питание.

Artel считает, что для высокой производительности важно вкусно, а главное правильно питаться. Поэтому в компании трудятся более 40 поваров, каждый день следящих за тем, чтобы у сотрудников был сытый желудок и хорошее настроение. Меню большое и разнообразное: блюда в течение недели не повторяются. Кроме того, каждый сотрудник может сам выбрать свой обед — ежедневно в столовой подают два вида блюд и несколько видов салата.

На работе человек проводит треть своего дня, поэтому социальные взаимоотношения во многом определяют настроение и самочувствие каждого работающего в коллективе сотрудника. Artel — это одна большая семья, где взаимоуважение и сплоченность ценится выше всего. Любая компания — это прежде всего люди и любой успех в работе достигается только в том случае, когда коллектив работает как единый организм — вместе, дружно и с удовольствием.

Компания Artel рада принять в свои ряды новых сотрудников. Молодые люди, готовые учиться, развиваться, мечтать и по-настоящему дарить комфорт жителям Узбекистана, всегда будут желанны в стенах Artel.

На правах рекламы.