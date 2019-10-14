Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном «Хагибис» в Японии, возросло до 40 человек, сообщает Japan Today. Без вести пропавшими числятся 17 человек, травмы получили более 100 человек.

Как передает РИА Новости, из-за тайфуна произошли оползни, вышли из берегов два десятка рек, затоплены обширные районы от окрестностей Токио до Ниигаты, расположенной на берегу Японского моря.

В стране продолжается поисково-спасательная операция, в которой участвуют 110 тысяч сотрудников полиции, пожарной службы и силы самообороны. Около 38 тысяч человек в 17 префектурах были эвакуированы. Около 136 тысяч домов остаются без водоснабжения и 4300 — без электричества.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с человеческими жертвами.