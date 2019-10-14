Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов предложил усилить ответственность за нарушение санитарного законодательство, выступая на 23-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в субботу.

На заседании рассматривались результаты парламентского запроса в Кабинет Министров об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения при осуществлении предпринимательской деятельности.

Алишер Шадманов отметил, что за последние два года ограничения на проверку предпринимателей привели к многочисленным случаям отравления людей.

«На протяжении двух лет мы ограничили проверки предпринимателей. Вот к чему это привело: в 2017 году — 607 пострадавших и 6 погибших [от пищевого отравления], в 2018 году — 583 пострадавших и 3 погибших, за 9 месяцев 2019 года — 358 пострадавших и 2 погибших. Возникает вопрос: поддерживая предпринимателей, мы должны ставить на первое место права предпринимателей или потребителей? Мы должны поставить на первое место здоровье населения? Безусловно!» — заявил министр.

Министерство здравоохранения предлагает значительно повысить ответственность предпринимателей.

«Пусть [предприниматель] боится и закона, и Бога. Сейчас он не боится ни того, ни другого. Потому что ему дается административный штраф, то есть он отравляет до 150 детей в детских садах и избегает ответственности, заплатив небольшой штраф. Конечно, после этого он без проблем продолжает свою деятельность», — сказал глава Минздрава.

Что касается случаев массового отравления в дошкольных образовательных организациях и школах, то во время их изучения выявляются следующие недостатки: несоответствие зданий и кухонной утвари стандартам, некачественная пища, отсутствие квалификации у кадров, отметил Алишер Шадманов.

По его словам, Минздрав будет работать над тем, чтобы обеспечить оперативность работы новообразованной Госинспекции санитарно-эпидемиологического надзора при правительстве.

«Тогда мы достигнем цели, и каждый гражданин сможет потреблять пищу без страха и в общественных местах, и в пунктах питания, и в школах, и в других местах», — отметил министр.

В июне в одной из точек общепита Ташкента фастфудом отравились 49 человек, а в октябре в Самарканде были госпитализированы 26 человек. В сентябре в частной школе Андижана произошло отравление 75 учеников, в ДОО Бекабада Ташкентской области — 19 воспитанников, в октябре в Андижанском районе — 24 учеников государственной школы, в Самарканде — 12 воспитанников трех ДОО.

Согласно статье 257−1 Уголовного кодекса Узбекистана, нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями, повлекшее массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом от 50 и до 100 базовых расчетных величин или лишением определенного права до 5 лет, или исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.

То же деяние, повлекшее смерть человека, наказывается исправительными работами от 2 до 3 лет или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет, а повлекшее человеческие жертвы — лишением свободы от 5 до 8 лет.