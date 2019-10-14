12 октября супермаркет нового формата Makro открыл свои двери для покупателей. Новый филиал является продолжением обновленной концепции сети, но с внесением новшеств. В магазине предусмотрены все технические условия для приема, хранения, продажи товаров с учетом температурного режима.

Общая площадь филиала составляет 1 635 кв. м, а размер торговой площади свыше 1 400 кв. м. Здесь применено новое решение торговых оборудований: при входе использованы полки 1,4 м — ниже уровня глаз, чтобы сориентироваться по периметру. Далее установлены классические полки высотой 2,2 м.





Использована комбинированная выкладка товара — горизонтальная и вертикальная, при помощи которых покупатели могут легко ознакомиться с представленным ассортиментом и выбрать нужный продукт. Помимо этого, было представлено более 10 тысяч наименований товаров, как импортных, так собственных — торговой марки «M», чтобы обеспечить покупателей всем необходимым.





Благодаря большой площади филиала, значительно расширена зона самообслуживания. Теперь покупатели могут без очереди брать упакованные и взвешенные продукты с холодильных камер. Тем не менее планировщики не отказались от традиционной витрины. Мясные, сырные и колбасные изделия расположились в отдельных витринах, чтобы избежать нарушения товарного соседства.

Не обошлось и без зоны «Тандыр», в которой всегда есть горячая лепешка, патыр и самса. Помимо этого, в филиале представлена Sandwich-зона, где покупатели могут приобрести разнообразные сэндвичи, хот-доги, пиццу, кофе и много других блюд быстрого приготовления. Эта зона стала еще одной отличительной чертой нового Makro. В филиале функционирует специальная касса для улучшения оперативности работы.





В супермаркете появилась новая зона сезонных товаров Open Air Sale, где будут предложены товары для дачи, сада и огорода в зависимости от смены времени года.

Преимуществом нового филиала является то, что супермаркет расположен у новой дороги «Тараккиет», к выезду в горы, что позволяет запастись нужными продуктами перед поездкой.

Предусмотренная парковочная зона по всему периметру, качественный сервис, благоприятное освещение и информационный отдел по работе с клиентами располагают к более комфортному пребыванию.





Организаторы проекта утверждают, что еще не все задумки реализованы, и надеются, что новый супермаркет Makro «Тараккиет» станет еще одним местом для качественных покупок жителей Ташкента.

Адрес: Яшнабадский р-н, ул. Махтумкули.

На правах рекламы.