В понедельник по Узбекистану проходит фронт вторжения, с которым на территорию республики заходит слабовлажная и относительно прохладная воздушная масса. Дневная температура по сравнению с выходными понизилась на 8−10 градусов, по Ташкентской области и горным районом возможен небольшой дождь, сообщил Узгидромет.

Со вторника и до конца недели территория республики будет находиться под влиянием однородной воздушной массы. По всему Узбекистану установится сухая и умеренно теплая погода. Температура воздуха будет близкой к климатической норме этого периода — ночью +5…+10 градусов, днем — +20…+25 градусов.