Сенат Олий Мажлиса на 23-м пленарном заседании в субботу утвердили описание и образец специальной одежды судей Узбекистана, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Поручение по разработке судейской спецодежды содержится в Госпрограмме на 2019 год, пишет Norma.uz. На его реализацию из госбюджета будет выделено 500 млн сумов.

Форма разработана Высшим судейским советом совместно с Конституционным и Верховным судом. Во внимание были приняты национальные традиции и успешный опыт зарубежных стран: США, Германии, Франции, Великобритании, России, Казахстана и других.

Для судей Конституционного суда выбран темно-вишневый цвет, для остальных судей — темно-синий. Комплект включает состоящие на 70% из шерсти мантию и манишку, а также шелковый галстук-пластрон. Ткани и состав комплекта могут варьироваться в зависимости от сезона (зима-лето).

Изготавливаться форма будет по индивидуальным меркам судьи по предъявлении им своего служебного удостоверения. Срок использования (ношения) одного комплекта — 2 года, отмечает Norma.uz.