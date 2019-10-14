Сенат Олий Мажлиса на 23-м пленарном заседании в пятницу одобрил поправки в законодательство, закрепляющие полномочия Национальной гвардии Узбекистана в сфере профилактики правонарушений. Согласно изменениям, Кодекс об административной ответственности дополняется:

Статьей 194−1 (невыполнение законных требований военнослужащего (работника) Национальной гвардии):

Невыполнение законных требований военнослужащего (работника) Национальной гвардии о прекращении правонарушений, предъявлении документов для проверки, о следовании или явке в подразделение Нацгвардии в указанный срок без уважительных причин, остановке транспортного средства, оказании помощи пострадавшим либо иное неповиновение законным требованиям военнослужащего Нацгвардии — влечет наложение штрафа от 0,5 до 2 МРЗП;

То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, наказывается штрафом от 2 до 3 МРЗП или административным арестом до 15 суток.

Статьей 195−1 (противодействие выполнению служебного долга военнослужащими (работниками) Национальной гвардии):

Публичные призывы в любой форме к невыполнению законных требований военнослужащего (работника) Нацгвардии в связи с выполнением им служебных обязанностей, а равно распространение заведомо ложных измышлений с целью провокации массового неповиновения военнослужащему (работнику) Нацгвардии — влекут наложение штрафа от 3 до 5 МРЗП или административный арест до 15 суток.

Законом дополняется наименование статьи 196 КоАО (непринятие мер по выполнению письменных представлений Национальной гвардии и органов внутренних дел по устранению причин и условий правонарушений).

В КоАО также вносятся изменения в:

диспозицию первой части статьи 220 — нарушение правил хранения или перевозки огнестрельного оружия и боевых припасов гражданами, имеющими разрешение органов Национальной гвардии (сейчас — органов внутренних дел) на хранение оружия;

— нарушение правил хранения или перевозки огнестрельного оружия и боевых припасов гражданами, имеющими разрешение (сейчас — органов внутренних дел) на хранение оружия; диспозицию статьи 221 — нарушение установленных сроков регистрации (перерегистрации) огнестрельного оружия или правил постановки его на учет в органах Нацгвардии (сейчас — органах внутренних дел) при изменении места жительства;

— нарушение установленных сроков регистрации (перерегистрации) огнестрельного оружия или правил постановки его на учет в (сейчас — органах внутренних дел) при изменении места жительства; диспозицию статьи 222 — уклонение от реализации огнестрельного охотничьего оружия и боевых припасов гражданами, у которых органами Нацгвардии (сейчас — органами внутренних дел) аннулировано разрешение на их хранение в связи с выбытием из охотничьего общества;

— уклонение от реализации огнестрельного охотничьего оружия и боевых припасов гражданами, у которых (сейчас — органами внутренних дел) аннулировано разрешение на их хранение в связи с выбытием из охотничьего общества; четвертую часть статьи 284 (доставление правонарушителя) — при совершении правонарушений, связанных с посягательством на охраняемые объекты, другое имущество юридических лиц, правонарушитель может быть доставлен Национальной гвардией (дополнено) или работниками военизированной охраны в служебное помещение Национальной гвардии (дополнено), военизированной охраны или в милицию для пресечения правонарушений, установления личности правонарушителя и составления протокола о правонарушении.

Статья 287 КоАО дополнена пунктом, по которому должностные лица Нацгвардии могут осуществлять административное задержание при мелком хищении, незаконном обороте пиротехнических изделий, невыполнении законных требований или воспрепятствовании выполнению служебных обязанностей представителя власти, нарушении пропускного режима на особо важных и категорированных объектах.

Кроме того, согласно изменениям в статье 289 КоАО, органы Нацгвардии получают право на личный досмотр и досмотр вещей.

Поправки в статью 9 закона «О профилактике правонарушений» предусматривают включение Национальной гвардии в список органов и учреждений, непосредственно осуществляющих профилактику правонарушений.

Закон также дополнен статьей 12−2, по которой органы Национальной гвардии разрабатывают, утверждают и реализуют программы по профилактике правонарушений, устраняют причины их совершения и другое.

Проект закона, вводящий в правовое поле работу Нацгвардии в сфере профилактики правонарушений, был представлен в марте. Документ вступит в силу после подписания президентом.