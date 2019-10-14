Президент Шавкат Мирзиёев во время ознакомления с проектом строительства делового центра Olmazor Business City в Алмазарском районе Ташкента в минувшую среду поручил расширить строительство жилых домов и снизить их стоимость на 30%. Об этом сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Ознакомившись со строящимися жилыми домами со стенами с многослойной конструкцией, состоящей из железобетонной стены толщиной 20 см и плит из базальтового волокна, президент заявил, что отныне в строительстве жилых домов нужно использовать плиты из базальтового волокна, сокращая использование кирпича.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость расширения производства базальтового волокна. Если качество местного продукта будет неподходящим, «нужно привезти качественный из Турции и сделать в 2020 году 10 [таких проектов] по республике: в Ташкенте — четыре, в регионах — шесть», отметил он.

«Теперь без [плит из базальтового волокна] дома в Узбекистане нельзя строить… Через два года будем сокращать строительство из кирпича. Летом — прохладно, зимой — тепло. Для условий Хорезма и Каракалпакстана стены нужно сделать толще в два раза. Наша цель — увеличить количество домов, снизить стоимость домов на 30%, сделать качество удобным для людей», — сказал президент.

«Базальт — это самый экологичный материал, очень широко применяется в строительстве. У нас есть поручение использовать этот материал в самых отдаленных районах», — сообщил министр строительства Батыр Закиров.

По его словам, уже есть примеры реализованных проектов — детские сады, которые на 100% изолируются этим материалом. «Главный вопрос — уменьшение эксплуатационных затрат и комфорт», — добавил он.